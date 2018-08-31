Мог ли 34-летний нарвитянин перерезать себе горло? Мнения в общежитии разделились



34-летний Валерий, вероятно, ушел из жизни ранним утром в четверг, а обнаружил тело днем его родственник. Соседи и вахтер, дежуривший ночью, говорят, что никакого шума в комнате мужчины, в которой он жил один с 2017 года, а также в коридоре той ночью не было, и посторонние к нему не приходили, судя по всему.

Комендант общежития Надежда и жители общежития характеризуют погибшего как положительного человека, который хоть и злоупотреблял алкоголем, но беспокойства никому не доставлял, а посторонних к себе вообще никогда не приводил.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Он был очень доброжелательным парнем, любил детей, и даже вахтеру, возвращаясь из Ивангорода, часто дарил конфеты, печенье”, — рассказывает комендант общежития Надежда.

По ее убеждению, Валерий покончил с собой, так как посторонних у него той ночью точно не было, что зафиксировали и камеры наружного наблюдения. Между тем, камеры фиксируют происходящее на входе в здание, и теоретически его мог посетить кто-то проживающий в том же общежитии.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Несколько соседей, с которыми пообщался репортер Delfi, в то же время не сомневаются, что Валерий был убит. Об этом, по их мнению, свидетельствуют полученные им травмы: у мужчины были перерезаны вены на руках и горло.