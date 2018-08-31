Мог ли 34-летний нарвитянин перерезать себе горло? Мнения в общежитии разделились

В четверг днем в нарвском общежитии по улице Раквере, считающемся довольно спокойным, был обнаружен труп 34-летнего Валерия. В своем первоначальном комментарии полиция не говорит, что смерть точно была насильственной, и, например, комендант общежития так же не верит, что молодой человек ушел из жизни не самостоятельно, но многие соседи уверены в том, что это было именно убийство.
34-летний Валерий, вероятно, ушел из жизни ранним утром в четверг, а обнаружил тело днем его родственник. Соседи и вахтер, дежуривший ночью, говорят, что никакого шума в комнате мужчины, в которой он жил один с 2017 года, а также в коридоре той ночью не было, и посторонние к нему не приходили, судя по всему.
Комендант общежития Надежда и жители общежития характеризуют погибшего как положительного человека, который хоть и злоупотреблял алкоголем, но беспокойства никому не доставлял, а посторонних к себе вообще никогда не приводил.
”Он был очень доброжелательным парнем, любил детей, и даже вахтеру, возвращаясь из Ивангорода, часто дарил конфеты, печенье”, — рассказывает комендант общежития Надежда.
По ее убеждению, Валерий покончил с собой, так как посторонних у него той ночью точно не было, что зафиксировали и камеры наружного наблюдения. Между тем, камеры фиксируют происходящее на входе в здание, и теоретически его мог посетить кто-то проживающий в том же общежитии.
Несколько соседей, с которыми пообщался репортер Delfi, в то же время не сомневаются, что Валерий был убит. Об этом, по их мнению, свидетельствуют полученные им травмы: у мужчины были перерезаны вены на руках и горло.
”Представляешь себе человека, который сам будет резать себе горло?” — сказал один из соседей, молодой парень.
Некоторые соседи допускают, что мужчина был убит кем-то из проживающих в общежитии (выдвигают версию, но мы ее упоминать, конечно, не будем), на что, по их мнению, указывают кровавые следы, которые вели от комнаты погибшего в другую часть общежития.
С другой стороны, там же рассказывают, что одна из жительниц общежития в тот же день упала, повредив себе голову — и та кровь могла быть ее.
Одна из соседок погибшего сообщает, что в четверг, с трех дня до ночи, полицейские упорно искали режущий предмет, которым погибшему были нанесены травмы, осмотрев в том числе содержимое мусорного контейнера, то есть, якобы в комнате, его точно не было. Но в полиции эту информацию категорически опровергают, утверждая, что нож или другой режущий предмет не искали, из чего можно сделать вывод, что он все-таки был в комнате.
Как любое подобное происшествие, смерть 34-летнего мужчины вызвала много слухов, противоречивых толкований.
В одном соседи солидарны — мужчина не доставлял никому проблем. Говорят, что он искал постоянную работу, получал пособие по инвалидности, а подрабатывал тем, что носил практически ежедневно вещи и продукты в Ивангород, чем занимаются многие малообеспеченные нарвитяне.
Камеры наблюдения зафиксировали, что еще в начале пятого Валерий был жив. Говорят, что он вернулся в тот момент из Ивангорода.
В обстоятельствах и причинах произошедшего разберется полиция в рамках расследования.