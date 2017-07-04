Мобильный оператор предупреждает: воры нацелены на дорогие модели Samsung

Согласно статистике Tele2, в летнее время удваивается количество телефонных краж. По данным за первое полугодие, жертвами воров чаще всего становились обладатели моделей Samsung — 47% от всех телефонных краж. Причем особым вниманием у злоумышленников пользовались дорогие устройства, в том числе Samsung S7 Edge стоимостью порядка 800 евро, сказано в пресс-релизе Tele2.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, телефонные воры действуют профессионально и сознательно выбирают именно дорогие модели. ”Наряду с телефонами Samsung их также привлекают достаточно дорогие iPhone 6 и 6S, которые пользуются повышенным спросом на вторичном рынке, и злоумышленникам легко сбыть свою добычу”, — замечает Селиов.

Чаще всего устройства крадут в общественных местах, где, как правило, многолюдно: на улицах, в парках, местах проведения различных мероприятий.

”Особенно осмотрительными надо быть в барах и клубах, где посетители обычно расслабляются и становятся невнимательными. Не следует также терять бдительность в общественном транспорте и оставлять ценные вещи в салоне автомобиля, тем более на видном месте”, — предупреждает С. Селиов.

”Впереди пик летних массовых мероприятий, после которых нам каждый год сообщают о краже устройств. И если обычно мы ежемесячно получаем около 70 заявлений о пропаже или краже телефона, то в летние месяцы — до 165. Ну что тут можно сказать? Не кладите телефон в задний карман брюк и не оставляйте его где попало. А еще используйте приложения типа Android Device Manager и Find My iPhone, которые помогут позиционировать пропавшее устройство”, — советует директор по обслуживанию клиентов Tele2 и добавляет, что чаще всего заявления о краже поступают к оператору в выходные дни.

В случае кражи телефона следует незамедлительно сообщить об этом своему оператору, обратившись в службу клиентского обслуживания. ”Причем чем раньше, тем лучше, чтобы оператор закрыл SIM-карту и все используемые услуги во избежание несанкционированных расходов”, — настоятельно рекомендует Селиов.

Операторы, напоминает директор по обслуживанию клиентов Tele2, составляют т.н. ”черные” списки украденных телефонов, происхождение которых можно проверить на основании IMEI-кода на сайте Tele2.