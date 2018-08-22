22.08.2018, 16:10

Младший из братьев, обвиняемых в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon: я убил в целях самообороны

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Тармо Вахтер
Тармо Вахтер
 
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Младший из братьев, обвиняемых в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon: я убил в целях самообороны
Vallo Kruuser

По судебному делу о двойном убийстве в ночном клубе Poseidon свои показания дал еще один обвиняемый, Стен Круузимяги (37), который утверждает, что убил Сергея Перманова (37) в целях самообороны, пишет Eesti Ekspress.

По его словам, Перманов ударил его брата, владельца клуба Эрика Круузимяги (39) кулаком в лицо. Перед этим Перманов требовал у Эрика плату за крышевание. Эрик платить отказался. ”В какой-то момент я увидел, что Сергей держит в руках нож”, — сказал Стен Круузимяги на прошлой неделе в Харьюском уездном суде.

”Все случилось очень быстро. Между мной и Сергеем завязалась потасовка. Как-то я забрал у него нож”, — описывает мужчина. На вопрос адвоката Ильмара Страуса о том, угомонился ли после этого Перманов, Круузимяги ответил: ”Не было никакой разницы. Пускал в ход руки и ноги. Я был вынужден ударить его ножом. Я чувствовал конкретную угрозу своей жизни”.

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Согласно обвинению, Стен Круузимяги участвовал и в убийстве друга Перманова Лаури Меримаа (41), который также находился в этом клубе. Круузимяги заявил, что Меримаа умер от руки Сийма Турты (24), который напал на пострадавшего с клюшкой для гольфа и ножом. На это последовал ряд вопросов от окружного прокурора Элелийз Раттам.

Каков был перерыв между двумя инцидентами?
Это произошло сразу.
Почему вы не вмешались?
Был в шоке.
Наблюдали со стороны?
Да. Я не умею этого. Оживлять.
В чем этот шок выражался?
Чувство опустошенности. Я не мог ничего сделать.
Вы не ощущали желания сбежать оттуда?
Человек не должен сбегать.

Слушания по делу продолжатся в сентябре.

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