Минувшим летом больше всего хлопот береговой охране G4S доставили беспечные родители

В течение лета береговая охрана зарегистрировала на 21 пляже по всей Эстонии более 6000 нарушений общественной порядка — это на 1500 больше, чем в прошлом году. Чаще всего спасатели на воде напоминали отдыхающим, что на пляж нельзя приходить с домашними питомцами и стеклянной тарой.

”Однако это не означает, что люди стали вести себя хуже: скорее, наоборот, лучше. Чем больше людей на пляжах, тем больше работы у спасателей на воде. В большинстве случаев мы занимались превентивной работой”, — сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель.

В минувшем пляжном сезоне прослеживалась тревожная тенденция: маленькие дети и дошкольники оставались без присмотра. ”Часто это были дети младше шести лет, которых родители потеряли на пляже из виду. В таком возрасте дети хотят открывать мир, но чувствовать опасность они еще не умеют, поэтому нельзя оставлять их без присмотра рядом с водоемом”, — объяснил Сеэмель.

Так, 14 июля 12-летний Рогер Куура спас на озере Вильянди шестилетнего мальчика, который плохо плавает и поэтому едва не утонул. Отец малыша в это время находился в кафе. А 27 июля к штабу вильяндиской береговой охраны привели двухлетнего ребенка, который один побежал к озеру. Мать этого ребенка также была в кафе.