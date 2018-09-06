06.09.2018, 21:40

Минувшим летом больше всего хлопот береговой охране G4S доставили беспечные родители

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rus.delfi.ee
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Stroomi rand
Stroomi randFoto: Ester Vaitmaa

По словам главы береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмеля, за двадцатилетнюю историю береговой охраны минувшее лето было самым жарким. В зной на пляжах было в несколько раз больше людей, чем в предыдущие летние сезоны, что существенно прибавило работы спасателям на воде, говорится в пресс-релизе.

В течение лета береговая охрана зарегистрировала на 21 пляже по всей Эстонии более 6000 нарушений общественной порядка — это на 1500 больше, чем в прошлом году. Чаще всего спасатели на воде напоминали отдыхающим, что на пляж нельзя приходить с домашними питомцами и стеклянной тарой.

”Однако это не означает, что люди стали вести себя хуже: скорее, наоборот, лучше. Чем больше людей на пляжах, тем больше работы у спасателей на воде. В большинстве случаев мы занимались превентивной работой”, — сказал глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель.

В минувшем пляжном сезоне прослеживалась тревожная тенденция: маленькие дети и дошкольники оставались без присмотра. ”Часто это были дети младше шести лет, которых родители потеряли на пляже из виду. В таком возрасте дети хотят открывать мир, но чувствовать опасность они еще не умеют, поэтому нельзя оставлять их без присмотра рядом с водоемом”, — объяснил Сеэмель.

Так, 14 июля 12-летний Рогер Куура спас на озере Вильянди шестилетнего мальчика, который плохо плавает и поэтому едва не утонул. Отец малыша в это время находился в кафе. А 27 июля к штабу вильяндиской береговой охраны привели двухлетнего ребенка, который один побежал к озеру. Мать этого ребенка также была в кафе.

”Большинство людей прекрасно понимают, что в состоянии алкогольного опьянения опасно идти купаться, но, к сожалению, каждый год все-таки находятся те, кто считают, что пляж и алкоголь по-прежнему совместимы”, — сказал Сеэмель.

Четырнадцатого июля в озере Вильянди утонул нетрезвый мужчина: он прыгнул в воду, сидя на плечах у друга, ударился о вышку, без сознания упал в воду и ушел ко дну. Днем 8 июля спасатели на воде помогли выбраться на берег озера Харку мужчине в состоянии сильного опьянения, который на глубине по колено упал и не смог подняться. Восемнадцатого июля пьяный мужчина пытался переплыть через Эмайыги, но на середине реки обессилел. Двое проезжавших мимо на катере мужчин помогли ему добраться до берега и позвали на помощь спасателей на воде. Рано утром 28 июля спасатель G4S доставил на берег озера Вильянди нетрезвого мужчину, который прыгнул в воду, убегая от охранников. Когда спасатель на воде пустился в погоню, нарушитель порядка попытался утянуть его под воду.

Помощь спасателей на воде потребовалась и подросткам, не рассчитавшим в воде свои силы. Семнадцатого июня на пляже Пикакари на берег был доставлен выбившийся из сил подросток. В воду юноша пошел для того, чтобы достать упавший туда во время игры мяч, однако доплыть до мяча он не смог. Подобная ситуация возникла на пляже Пикакари и 24 июля: спасатели помогли двум девочкам-подросткам, которые зашли в воду у причала, но из-за скользких водорослей не захотели выбираться на сушу в этом же месте. Однако и они не рассчитали свои силы — вернуться на берег им помогла береговая охрана.

Первую помощь дежурившие на пляжах медики G4S оказали примерно 800 отдыхающим. Чаще всего причиной обращения были мелкие колотые и резаные раны, а также ссадины.

ТОП

Почти 100 спасателей на воде G4S помогали обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пыльва, Тюри, Тырва, Вильянди, Хаапсалу и Пярну.

Tallinn Hockey weekend
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