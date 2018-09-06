Минувшим летом больше всего хлопот береговой охране G4S доставили беспечные родители

”Большинство людей прекрасно понимают, что в состоянии алкогольного опьянения опасно идти купаться, но, к сожалению, каждый год все-таки находятся те, кто считают, что пляж и алкоголь по-прежнему совместимы”, — сказал Сеэмель.
Четырнадцатого июля в озере Вильянди утонул нетрезвый мужчина: он прыгнул в воду, сидя на плечах у друга, ударился о вышку, без сознания упал в воду и ушел ко дну. Днем 8 июля спасатели на воде помогли выбраться на берег озера Харку мужчине в состоянии сильного опьянения, который на глубине по колено упал и не смог подняться. Восемнадцатого июля пьяный мужчина пытался переплыть через Эмайыги, но на середине реки обессилел. Двое проезжавших мимо на катере мужчин помогли ему добраться до берега и позвали на помощь спасателей на воде. Рано утром 28 июля спасатель G4S доставил на берег озера Вильянди нетрезвого мужчину, который прыгнул в воду, убегая от охранников. Когда спасатель на воде пустился в погоню, нарушитель порядка попытался утянуть его под воду.
Помощь спасателей на воде потребовалась и подросткам, не рассчитавшим в воде свои силы. Семнадцатого июня на пляже Пикакари на берег был доставлен выбившийся из сил подросток. В воду юноша пошел для того, чтобы достать упавший туда во время игры мяч, однако доплыть до мяча он не смог. Подобная ситуация возникла на пляже Пикакари и 24 июля: спасатели помогли двум девочкам-подросткам, которые зашли в воду у причала, но из-за скользких водорослей не захотели выбираться на сушу в этом же месте. Однако и они не рассчитали свои силы — вернуться на берег им помогла береговая охрана.
Первую помощь дежурившие на пляжах медики G4S оказали примерно 800 отдыхающим. Чаще всего причиной обращения были мелкие колотые и резаные раны, а также ссадины.
Почти 100 спасателей на воде G4S помогали обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пыльва, Тюри, Тырва, Вильянди, Хаапсалу и Пярну.