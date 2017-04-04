МИД: погибшая в Хургаде женщина и ее предполагаемый убийца имеют эстонский вид на жительство

Недавно убивший свою мать в египетском курортном городе Хургада 25-летний мужчина эстонского происхождения имел эстонский вид на жительство. Также был вид на жительство у его убитой матери.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что в Хургаде погибло имеющее эстонский вид на жительство лицо и в связи с этим задержано другое имеющее эстонский вид на жительство лицо", — сказал Delfi пресс-секретарь министерства Армо Васк.

Министерство иностранных дел, по словам Васка, находится на связи с близкими и готово при необходимости оказать помощь. Более точные обстоятельства инцидента расследует полиция Египта.

Delfi писал в прошедшую субботу, что в египетском курортном городе Хургада, по сообщению местных СМИ, убили женщину эстонского происхождения.

Мужчина 1992 года рождения родом из Эстонии в состоянии алкогольного опьянения напал на свою мать 1968 года рождения и избил ее до смерти, сообщает новостной портал Aymna.

Женщина умерла в результате травмы головы. 25-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве.