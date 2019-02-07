07.02.2019, 10:20

Месть от бывших коллег? Экс-полицейский чуть было не попал под суд вместе с группировкой Хирва и Гаммера

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
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Месть от бывших коллег? Экс-полицейский чуть было не попал под суд вместе с группировкой Хирва и Гаммера
Fotomontaaž

Госпрокуратура сняла подозрения в отмывании денег с Айвара Орукаска. ￼ Сам мужчина считает, что попал по подозрение вследствие мести со стороны бывших коллег, пишет Eesti Ekspress.

В феврале 2018 года Айвар Орукаск отдыхал с семьей в Дании, когда был арестован Вильяр Субка, бывший сотрудник КаПо и партнер Орукаска по бизнесу. Чуть позже возвращения в Таллинн, 13 февраля, полиция задержала и его.

Согласно подозрению, Орукаск входил группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Слежка и прослушка со стороны органов началась еще в декабре. Сам Орукаск в свое время работал на руководящей должности в Бюро данных об отмывании денег.

Однако в предъявленном ему официальном подозрении не было ни слова об отмывании денег. Он получил подозрение в том, что входил в криминальную группировку Хуберта Хирва и Павла Гаммера. Орукаск якобы был нужен банде для контрразведки, так как экс-полицейский имел соответсвующие знания и умения.

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Орукаск ушел из полиции в 2013 году и вместе с Вильяром Субка открыл юридическую фирму. Тогда-то он и соприкоснулся с Хирвом и Гаммером. Как говорит сам Орукаск, он предложил им юридическую помощь и экономический анализ завода по производству прицепов. Позже он помог Хирву и Гаммеру, когда банки угрожали закрыть счета их предприятия и расторгнуть договоры. Благодаря советам Орукаска банки отказались от своих планов.

На прошлой неделе Хирв, Гаммер и еще 11 мужчин, 9 женщин и 4 фирмы были отправлены под суд. Суда избежал лишь один подозреваемый — Айвар Орукаск. Следователи не смогли доказать его причастность к преступлению. А вот его бизнес-партнер Субка суда избежать не смог.

Орукаск считает, что попал под следствие в первую очередь из-за событий, произошедших много лет назад, которые предшествовали его уходу из полиции: "Я задел тех, кто стоял за моим освобождением от службы, кто был инициатором этого. Я не отступал, искал правду".

В апреле 2013 года его вызвали в КаПо, где тогдашний гендиректор Райво Аэг обвинил его в разглашении государственной тайны — он выдал тайную информацию журналисту. В итоге ему якобы предложили два варианта — попасть под уголовное следствие или добровольно покинуть пост, и Орукаск выбрал второе.

Однако бывшие коллеги называют утверждения Орукаска клеветой и подозревают, что все как раз наоборот — это именно он сам хочет им отомстить.

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