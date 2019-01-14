Мэра Хаапсалу угрожали ”расстрелять на месте, как крысу”. Делом занялась полиция



Полтора часа спустя некий Zanders опубликовал под видео комментарий: „Sukles. Arv3sta sellega et kui EKRE võidab valimised..lastakse teiesugused rotid ilma kohtuta kohapeal maha.” (”Суклес. Учти, что если выборы выиграет EKRE, таких крыс как ты без суда расстреляют на месте”, — прим. ред.). К настоящему моменту этот комментарий удален, пишет Eesti Ekspress.

По оценке мэра, это ”прямое разжигание розни и угроза убийством конкретному лицу, в т.ч. Должностному”.

Мэр обратился в полиция с просьбой установить личность комментатора и при необходимости завести дело о проступке.

”Я достаточно спокойно отношусь к комментариям”, — поведал Суклес. ”Но некоторые вещи переходят границу терпения”.

”Я признателен Суклесу и за это видео, и за обращение в полицию”, — сказал Карилайд. По его словам, ”такие метода делания политики” неуместны ни в 2019 году, ни в политике скандинавского типа, и настало время наказывать таких пугателей.

Текст указывает, что комментатор может поддерживать EKRE, но в то же время это может быть и провокация.