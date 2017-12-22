Медицинская помощь во время праздников: что важно знать

Во время праздников отделения экстренной медицинской помощи всех больниц работают круглосуточно, дежурят аптеки на улицах Тынисмяги, 6 и Викерласе, 14.

Круглосуточно работает и консультационный телефон семейных врачей — 1220. При зубной боли помощь окажут в Таллинской стоматологической поликлинике на ул. Тоомпуйестеэ, 4b. Первую помощь там окажут дежурный врач и хирург-стоматолог, работает также рентгеновский кабинет, сообщает Раэпресс.

В субботу, 23 декабря, поликлиника открыта с 9 до 15 часов, в воскресенье, 24 декабря, с 9 до 14 часов. 25 и 26 декабря поликлиника работает с 9 до 15 часов. 27-29 декабря эта поликлиника работает как обычно — с 8 до 20 часов и оказывает все услуги. 30 декабря оказывается там первая помощь с 9 до 15 часов, 31 декабря — с 9 до 14 часов, 1 января — с 10 до 15 часов.

В "Дежурной клинике" (Valvekliinik) на Пярнуском шоссе,48a врач принимает клиентов 23, 25 и 26 декабря с 12 до 16 часов, а 30 декабря и 1 января — с 16 до 21 часа.

Консультационный телефон педиатра 1599 обеспечит с 8 до 24 часов консультацией опытного детского врача.