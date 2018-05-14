14.05.2018, 16:30

Мать утонувшего трехлетнего ребенка предстанет перед судом

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rus.delfi.ee
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Kohtumaja Liivalaia tänaval
Harju maakohtu kohtumaja Tallinnas Liivalaia tänavalFoto: Priit Simson

Пыхьяская окружная прокуратура отправила под суд в связи с уголовным обвинением женщину, которая по данным расследования оставила своего трехлетнего ребенка без присмотра из-за чего он утонул.

Из расследования следует, что вечером 9 марта прошлого года женщина позвонила в полицию и сообщила, что пропал ее трехлетний ребенок, а прибывший на место полицейский патруль выяснил, что ребенок гулял один, в то время как мать с другим ребенком была дома и занималась домашними делами, отца в это время дома не было, передает rus.err.ee. В тот же вечер тело ребенка было найдено в реке Вяэна.

Из материалов уголовного дела следует, что ребенок провел около часа в одиночестве на территории хутора и игровой площадке, которая находится в 24 метрах от реки Вяэна, и, согласно версии расследования, ребенок пошел к реке и соскользнул в воду. В обвинительном акте значится, что женщина оставила маленького ребенка без присмотра, что привело к смерти по неосторожности.

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