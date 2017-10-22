Мать пропавшего Марккуса не теряет надежду: быть может какая-то зацепка наконец приведет нас к сыну

24 октября пройдет ровно два года с того дня, когда в Выру потерялся 17-летний школьник Марккус Ансберг. Организация SA Kadunud вместе с добровольцами возобновила поиски в надежде найти хоть какую-то зацепку о пропавшем мальчике.

Естественно, в поисках принимают участие отец и мать пропавшего мальчика. Родители признают, что надежда найти сына живым начинает угасать, но глубоко в душе они не перестают верить.

Информацию о возможном метсонахождении Марккуса ждут по номеру 6123000.

Марккус пропал 24 октября 2015 года, около 00:30, когда он по телефону сообщил, что находится у магазина Säästumarket на Ряпина маантеэ. Последнее известное подтверждение о передвижениях молодого человека — в ту же ночь в 1:09, когда он попал в поле зрения камеры видеонаблюдения у клуба Tartu.

Приметы Маркуса — рост 161 см, короткие каштановые волосы и худое телосложение. Перед исчезновением на нем была коричневая куртка O’Neill, черные штаны и синие кроссовки Nike.