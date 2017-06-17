Мать оставила пятилетнюю девочку на попечение соседа: пьяный мужчина пошел с полуголым ребенком на пляж

Теплая летняя погода сегодня привела на охраняемые G4S пляжи несколько тысяч человек. По словам береговой охраны, преимущественно ситуация на пляжах спокойная и люди наслаждаются теплой летней погодой, но часто приходится призывать к порядку людей, пришедших на пляж как с собаками, так и со стеклянной тарой.

Из сегодняшних событий на охраняемых G4S пляжах самым курьезным был случай на Штромке, когда к охране подошел пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения, державший за руку полуголую пятилетнюю девочку.

Выяснилось, что ребенка оставила на попечение мужчины прошлым вечером соседка, мать девочки. Береговая охрана попросила у мужчины номер телефона матери ребенка, позвонила ей и попросила прийти за девочкой на пляж. Мать пятилетней девочки через некоторое время пришла на пляж. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Мать взяла девочку с собой и пошла гулять на пляж.

Спасатели продолжили наблюдать за ситуацией на расстоянии, чтобы с женщиной и ребенком ничего не случилось.

На других пляжах с людьми в состоянии алкогольного опьянения существенных инцидентов не было. На пляж Пикакари пришла одна выпивавшая компания с собакой и хорьком. Вдобавок они взяли с собой алкоголь в стеклянной таре. Эту компанию береговая охрана G4S попросила уйти.