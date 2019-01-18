Масштабное расследование: сотни эстонцев работали ”по-черному” в Финляндии — государство недополучило миллионы евро

Две фирмы подозреваются в уклонении от налогов на сумму в несколько миллионов евро и прочих преступлениях. Всего по делу проходит около 20 подозреваемых, передает Helsingin Sanomat.

Преступления были совершены в период 2013-2015 гг и касаются сокрытия деятельности 300 рабочих строительного сектора, преимущественно из Эстонии.

Черная рабочая сила использовалась в качестве звена в цепочке субподрядов и в строительных и ремонтных работах как в частном, так и публичном секторе.

По оценке полиции, фирмы не заплатили налогов на общую сумму в 4,6 млн евро. Кроме того, было недополучено 1,3 млн евро платежей по пенсионному страхованию.

Полиция обнародовала фотографию, на которой изображена конфискованная в одной из частных квартир пачка купюр номиналом 500 евро общей стоимостью в 100 000 евро.

Полиция подозревает и другие экономические и касающихся окружающей среды преступления, например, транспортировку отходов в Эстонию без наличия соответствующего разрешения.