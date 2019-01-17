17.01.2019, 13:39

Масштабная утечка данных: 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей! Проверьте, нет ли среди них ваших

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rus.delfi.ee
EST 12
Масштабная утечка данных: 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей! Проверьте, нет ли среди них ваших
Foto: Alexey Malgavko, Sputnik

Владелец оповещающего об утечке данных сайта Have I Been Pwned Трой Хант сообщил в Twitter, что произошла масштабная утечка данных интернет-пользователей, в результате которой были обнародованы 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей.

По словам Ханта он обнаружил находившийся в свободном доступе файл в 87 GB, внутри кторого были спрятаны 12 000 файлов с 2,7 миллиардами записей. На данный момент файл удален из доступа, но до сих пор доступен на одном форуме.

База данных под названием Collection #1 состоит из информации, полученной во время различных утечек данных начиная с 2008 года. Хант отметил, что там были и его данные, но на данные момент он уже сменил все свои пароли.

На сайте Ханта Have I Been Pwned можно проверить, были ли данные вашей электронной почты слиты в интернет, вбив в поле поиска свой адрес электронной почты и нажав на кнопку "pwned?".

В случае, если сайт покажет, что произошла утечка ваших данных, стоит немедленно сменить пароль от электронной почты, а также на других сайтах, особенно где вы используете тот самый пароль.

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