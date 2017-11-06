Масштабная полицейская операция в Ида-Вирумаа: задержано пятеро накроторговцев

В пятницу вечером, 3 ноября, криминальная полиция Идаской префектуры провела в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве полицейскую операцию, в ходе которой предотвратили продажу, покупку и употребление наркотиков, сообщает пресс-служба полиции.

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юусе, в полицию поступило несколько сообщений о деятельности и местонахождении дилеров, где продаются наркотики. ”Была организована масштабная операция для того, чтобы предотвратить деятельность уличных наркодилеров и масштабную реализацию. По результатам операция была удачной и оправданной”, — сказал Юусе.

За один вечер изъяли около 400 граммов конопли, 50 граммов амфетамина, 6 таблеток экстази, 5 растений конопли и 4300 евро. Подозрение в незаконном обороте наркотических веществ предъявили пятерым, из них трое взяты с разрешения суда под стражу.

По словам Юусе, полиция планирует проводить такие операции и в будущем. ”Обычно криминальная полиция занимается последствиями и поимкой нарушителей, однако одной из наших целей является также не допустить попадания опасного вещества на улицы. Не стоит забывать и о том, что для борьбы с наркоманией следует работать также и с теми, кто еще не попробовал наркотиков,” — добавил Юусе. ”В случае, если у вас имеются подозрения о распространении наркотиков, сообщите об этом полиции по электронной почте или позвонив по специальному телефону для сбора информации или номер 112.”

Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии трех мужчин под стражу. В воскресенье, 5 ноября, Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял мужчин под стражу на время проведения досудебного расследования. ”Наркопреступления затрагивают более широкий круг людей, помимо самого нарушителя, и вредят здоровью людей, употребляющих наркотики, именно поэтому следует изолировать уличных наркоторговцев от общества”, — пояснила помощник прокурора Аве Арним.

В полицейской операции участвовали сотрудники из криминального бюро Идаской префектуры, Нарвского и Йыхвиского отделений полиции, а также сотрудники быстрого реагирования погранохраны, кинологи и помощники полицейских.