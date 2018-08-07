Машинист поезда Elron спас бежавшего по железной дороге двухлетнего малыша

”Сегодня получили сообщение, подобного которому не припоминаем”, — говорится на странице Пыхьяской префектуры в Facebook.

Когда заметивший малыша машинист остановил поезд, то взял его с собой, связавшись с полицией, которой и передал его на остановке Пяэскюла.

Мальчик, который мог показать свой возраст только с помощью пальцев, убежал со двора, незаметно для родителей, попытавшихся его найти. Теперь он вернулся к ним.

”Спасибо команде Elron! Надеемся, что пассажиры, которые из-за произошедшего могли куда-то опоздать, какое большое дело в то же время сделала команда поезда”, — говорится на странице Пыхьяской префектуры в Facebook.