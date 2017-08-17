Машинист чудом избежал наезда на лежавшую на рельсах женщину

Во вторник вечером машинист поезда Elron, направлявшегося из Таллинна в Палдиски сообщил, что на станции Хийу на рельсах лежит девушка, передает Пыхьяская префектура.

Машинисту удалось вовремя остановить поезд, после чего девушка встала с рельс и покинула станцию.

В 21:24 полиция получила информацию и начала поиски девушки. В 21:44 патруль обнаружил отвечавшую описанию женщину на перекрестке улиц Вяэна и Харку.

На место вызвали скорую помощь, чтобы проверить и оценить состояние ее здоровья. После этого девушку доставили в больницу.