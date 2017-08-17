17.08.2017, 07:45

Машинист чудом избежал наезда на лежавшую на рельсах женщину

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rus.delfi.ee
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Rongiõnnetus Väike-Maarja vallas
Rongiõnnetus Väike-Maarja vallasFoto: Taavi Sepp

Во вторник вечером машинист поезда Elron, направлявшегося из Таллинна в Палдиски сообщил, что на станции Хийу на рельсах лежит девушка, передает Пыхьяская префектура.

Машинисту удалось вовремя остановить поезд, после чего девушка встала с рельс и покинула станцию.

В 21:24 полиция получила информацию и начала поиски девушки. В 21:44 патруль обнаружил отвечавшую описанию женщину на перекрестке улиц Вяэна и Харку.

На место вызвали скорую помощь, чтобы проверить и оценить состояние ее здоровья. После этого девушку доставили в больницу.

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