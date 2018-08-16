Машина спасателей провалилась в кювет и наехала на трубу: два человека были доставлены в больницу(22)
Вчера вечером произошла авария с машиной спасателей, которая провалилась в кювет.
Вчера вечером произошла авария с машиной спасателей, которая провалилась в кювет.
Спасательный департамент сообщает, что в 17:02 произошло ДТП в Рапламаа в волости Кохила на 5 километре дороги Кийза-Кохила. Машина спасателей Scania совершала оперативную поездку. Управлявший машиной 26-летний мужчина, уступая дорогу встречному автомобилю, съехал на правую обочину, но из-за ее мягкости машина провалилась в кювет и наехала на трубу.
По инерции машина взлетела в воздух и приземлилась в кювете на колеса. С места происшествия доставили в больницу 30-летнего и 39-летнего мужчин.
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