Максимальная бдительность! Телефонные проходимцы вновь раскатали губы



"Вчера полиции сообщили о нескольких вызвавших подозрение телефонных звонках, за которыми может скрываться возможное мошенничество. По словам одного обратившегося в полицию человека, ему позвонила с номера с кодом Латвии женщина, говорившая по-эстонски, и сообщила, что ее машину повредили, а номер, на который она звонит, она нашла за "дворником" своего автомобиля. Человек, сообщивший о звонке в полицию, сказал женщине, что он обратится в свою страховую компанию и прервал разговор. Похожие звонки еще поступили с номеров с кодами Эстонии и Финляндии”, — предостерегает Фролова.

Похожую схему, по ее словам, использовали в других странах для того, чтобы выманить у доверчивых людей деньги на ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП, к которому человек не имеет никакого отношения. ”Советуем критически относиться к таким звонкам, спрашивать возможное время и место происшествия, марку автомобиля, при необходимости обратиться в свою страховую компанию или полицию”, — посоветовала специалист.