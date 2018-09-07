Максимальная бдительность! Телефонные проходимцы вновь раскатали губы(14)
Веб-констебль Яна Фролова в соцсети предупреждает: активизировались мошенники!
Веб-констебль Яна Фролова в соцсети предупреждает: активизировались мошенники!
"Вчера полиции сообщили о нескольких вызвавших подозрение телефонных звонках, за которыми может скрываться возможное мошенничество. По словам одного обратившегося в полицию человека, ему позвонила с номера с кодом Латвии женщина, говорившая по-эстонски, и сообщила, что ее машину повредили, а номер, на который она звонит, она нашла за "дворником" своего автомобиля. Человек, сообщивший о звонке в полицию, сказал женщине, что он обратится в свою страховую компанию и прервал разговор. Похожие звонки еще поступили с номеров с кодами Эстонии и Финляндии”, — предостерегает Фролова.
Похожую схему, по ее словам, использовали в других странах для того, чтобы выманить у доверчивых людей деньги на ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП, к которому человек не имеет никакого отношения. ”Советуем критически относиться к таким звонкам, спрашивать возможное время и место происшествия, марку автомобиля, при необходимости обратиться в свою страховую компанию или полицию”, — посоветовала специалист.
Personalijuht
A-TOLLIAGENTUUR (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 16.09.2018
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
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Puu- ja köögivilja üksuse juht
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Tähtaeg: 18.09.2018
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VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 26.09.2018
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