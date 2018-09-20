Lux Express уволила водителя, создавшего опасную ситуацию на шоссе Таллинн-Тарту(34)
Автобусная фирма Lux Express уволила водителя, опасный маневр которого 18 сентября на шоссе Таллинн-Тарту чуть не привел к лобовому столкновению с грузовиком.
Автобусная фирма Lux Express уволила водителя, опасный маневр которого 18 сентября на шоссе Таллинн-Тарту чуть не привел к лобовому столкновению с грузовиком.
Представитель фирмы Пауль Кристьян Лилье назвал данный случай прискорбным и недопустимым.
”Проанализировав данный инцидент и выслушав объяснения водителя, руководство Lux Express решило освободить создавшего опасную ситуацию водителя автобуса от столь ответственной должности”, — сказал он.
Читатель прислал Delfi видео, где видно, как рейсовый автобус Lux Express, совершая обгон, чуть было не столкнулся с грузовиком с логотипом Maxima на шоссе Таллинн-Тарту.
Столкновение автобуса и грузовика не произошло лишь благодаря водителю грузовика, который успел быстро среагировать и отклониться вправо на полосу у автобусной остановки, к счастью оказавшейся там.
Koolitusassistent või koolitusspetsialist
PREISMANN KOOLITUS OÜ
Tähtaeg: 23.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.