20.09.2018, 11:50

Lux Express уволила водителя, создавшего опасную ситуацию на шоссе Таллинн-Тарту

 (65)
rus.delfi.ee
EST 15

Автобусная фирма Lux Express уволила водителя, опасный маневр которого 18 сентября на шоссе Таллинн-Тарту чуть не привел к лобовому столкновению с грузовиком.

Представитель фирмы Пауль Кристьян Лилье назвал данный случай прискорбным и недопустимым.

”Проанализировав данный инцидент и выслушав объяснения водителя, руководство Lux Express решило освободить создавшего опасную ситуацию водителя автобуса от столь ответственной должности”, — сказал он.

Читатель прислал Delfi видео, где видно, как рейсовый автобус Lux Express, совершая обгон, чуть было не столкнулся с грузовиком с логотипом Maxima на шоссе Таллинн-Тарту.

Столкновение автобуса и грузовика не произошло лишь благодаря водителю грузовика, который успел быстро среагировать и отклониться вправо на полосу у автобусной остановки, к счастью оказавшейся там.

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