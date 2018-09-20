Lux Express уволила водителя, создавшего опасную ситуацию на шоссе Таллинн-Тарту

Представитель фирмы Пауль Кристьян Лилье назвал данный случай прискорбным и недопустимым.

”Проанализировав данный инцидент и выслушав объяснения водителя, руководство Lux Express решило освободить создавшего опасную ситуацию водителя автобуса от столь ответственной должности”, — сказал он.

Читатель прислал Delfi видео, где видно, как рейсовый автобус Lux Express, совершая обгон, чуть было не столкнулся с грузовиком с логотипом Maxima на шоссе Таллинн-Тарту.

Столкновение автобуса и грузовика не произошло лишь благодаря водителю грузовика, который успел быстро среагировать и отклониться вправо на полосу у автобусной остановки, к счастью оказавшейся там.