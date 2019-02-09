09.02.2019, 12:31

Ложный вызов полиции стал причиной пятидневной поисковой операции


Керли Вирк, Департамент полиции и погранохраны
Керли Вирк, Департамент полиции и погранохраны
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Ложный вызов полиции стал причиной пятидневной поисковой операции
Поисковые работы на рекеФото: Эйлики Пукк

Взволнованный телефонный звонок, поступивший на номер центра тревоги по поводу мужчины, прыгнувшего в реку Рейу, положил начало длившейся пять дней поисковой операции. Позже выяснилось, что это была выдумка нетрезвых людей.

Пролог

Следующий день после встречи Нового года, 1 января 2018 года, всегда был днем, когда людям требуется помощь полиции больше обычного. Очередь из нуждающихся в помощи может оказаться настолько длинной, что сразу и не дозвониться. Также помощь может задержаться в связи с тем, что патрули как раз в этот момент заняты разрешением более критического вызова, где под угрозой человеческая жизнь.

Если вспомнить историю более чем годичной давности, то первый день прошлого года принес полиции по всей стране примерно 30 вызовов в течение всего лишь одного часа. В числе людей, нуждавшихся в срочной помощи, были жертвы семейного насилия, пострадавшие в авариях и другие. День, протекавший в рабочем темпе, начал уже клониться к вечеру, когда по номеру центра тревоги сообщили о мужчине, прыгнувшем в реку с моста Рейу. В надежде спасти жизнь мужчины, к мосту Рейу, находящемуся на окраине Пярнумаа, под звуки сирен направились полицейскиe, пограничники и спасатели.

Первый день поисков

Приехавших к мосту полицейских ждала позвонившая в центр тревоги Анне, которая рассказала, что они с прыгнувшим с моста Симо вместе употребляли алкоголь и потом пошли гулять к мосту. По словам женщины, мужчина пожаловался на свою неважную личную жизнь, оставил кошелек на мосту и неожиданно прыгнул с моста в воду.

”Патрульные полицейские проверили при свете фонариков берега реки, также мы вместе со спасателями спустили на реку несколько лодок. Были уже сумерки, но мы старались и в темноте еще несколько часов подряд найти человека, но, к сожалению, ничего”, — вспоминает Янек Пинта из Пярнуского отделения полиции. Мобильный телефон разыскиваемого человека выключен, то есть телефон нельзя было позиционировать, чтобы удостовериться — может быть, мужчине удалось своими силами выбраться на берег и спастись. Это скорее указывало на вероятность, что и мужчина, и его телефон остались в мокрой могиле.

Второй день поисков

Рано утром поиски на реке продолжились. Надежды на то, что мужчина выбрался самостоятельно на берег и смог вернуться домой в Пярну, не оправдались. На работу он тоже не пришел. Специальные службы сконцентрировали поиски на реке, однако теперь искали уже мертвое тело. Привезли скутер, с помощью которого несколько раз перепроверили всю реку Рейу от устья как по течению вверх, так и по течению вниз.

Так как около моста находится место соединения двух рек, где вода образует водовороты, в целях определения зоны поиска пограничники провели эксперимент с манекеном. Такой эксперимент часто проводится во время спасательных учений, когда человеческий вес имитируется примерно 80-килограммовой куклой, впитавшей в себя воду. ”Упавшая с моста в реку кукла показала место водоворотов, направление течения и интенсивность движения воды. Исходя из этого, мы смогли определить возможную зону поиска, которая растянулась теперь уже вдоль реки до центра Пярну”, — сказал Пинта.

В этот день следователи провели исчерпывающую проверку биографии разыскиваемого мужчины. ”Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции, и так как его биография весьма колоритна, возникло подозрение, что у него может быть интерес намеренно скрываться. По-человечески, конечно, не хочется верить, что кто-то может из-за каких-то личных проблем разыграть перед своими родителями и другими людьми самоубийство и при этом наблюдать из теплой комнаты, как люди воспринимают такую трагическую новость”, — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

”В то же время никто мужчину якобы не видел. Таким образом, нельзя было уверенно утверждать, что он жив. На основании имевшейся информации не было причины подозревать, что в отношении мужчины могло быть совершено преступление. Поэтому мы продолжали прорабатывать вероятную версию, что мужчина действительно мог покончить жизнь самоубийством, как это изначально и описывалось в звонке в центр тревоги. Параллельно, однако, мы все же подключили к работе и следователей, которые могли бы выяснить другие возможные версии исчезновения мужчины”.

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Участковый полицейский проверил съёмную квартиру мужчины и поговорил в целях получения дополнительной информации с семьёй мужчины, его соседями, арендодателем, начальником и с другими людьми. Если большинство из них Симо в последнее время не видели, то новый поворот в расследование этого случая неожиданно привнесла мать Симо: ”Мать была уверена, что после того, как Симо якобы прыгнул в воду, он написал ей вечером того же дня в социальной сети. При детальном исследовании всё же выяснилось, что общение происходило 31 декабря, и мужчина после этого свои аккаунты в социальных сетях не использовал”, — говорит ведущий следователь Аго Кяртманн.

Понятно, что мать все же лелеяла надежду, что ее сын, несмотря ни на что, жив. ”Случившееся очень сильно на нее повлияло, и в воздухе висело много вопросов — как сын все-таки прыгнул в воду, и если на мосту были еще люди, то почему они позволили ему это сделать”, — рассказывал общавшийся с семьей участковый полицейский Эрик Ранд. В надежде найти Симо его искали в числе прочих и члены его семьи — мать, дед и другие.

Третий день поисков

Так как на поверхности воды и на берегах реки мужчину так и не нашли, поиски продолжились под водой. ”Проведенные ранее поиски показали, что человек в одежде может зацепиться, скажем, за сломанные деревья, находящиеся на дне или берегу водоёма, до того времени, как в достаточной мере сильное течение вновь заставит тело двигаться и вынесет его на поверхность воды”, — рассказал Янек Пинта.

Проверка устья реки Рейу при помощи гидролокатора происходила, образно говоря, как игра в жмурки, ведь вода в реке была практически везде мутная. ”В воде около берега скопились ветки и коряги, которые стали причиной шума на экране гидролокатора, однако осмотр дна реки все же не подтвердил, что там может находиться человеческое тело или другой большой объект, за который оно могло зацепиться”, — сказал Пинта.

Тем временем по-прежнему происходил поиск дополнительных свидетелей, которые поделились бы с полицией информацией по поводу того, где мужчина мог бы находиться в случае, если он все же не прыгнул в реку. В целях определения людей, с которыми мужчина общался, была сделана распечатка звонков его телефона, однако каждый полученный контакт не привносил в расследование ничего нового — все говорили как один, что после первого дня нового года мужчину никто не видел.

Интуиция следователей подсказывала, что кто-то из них недоговаривает чего-то важного. Дело нужно было расследовать дальше. С другой стороны, из общения с матерью разыскиваемого мужчины выяснилось, что она получила в этот день подозрительный звонок от незнакомого мужчины. Звонивший утверждал, что ее сын жив. В целях выяснения обстоятельств полиция стала расследовать, кто и почему сделал такой звонок, а также соответствует ли переданная информация истине.

В числе прочего была повторно прослушана запись звонка, поступившего на номер центра тревоги вечером 1 января. ”На первый взгляд в этом звонке не было заметно ничего подозрительного, потому что люди, у которых случилась беда, находятся в состоянии шока и не всегда говорят четко. Это понятно. Однако прослушивая впоследствии запись этого звонка вновь и вновь, стало казаться, что звонившие описывали произошедшее слишком поверхностно, даже неэмоционально. На часть вопросов они не ответили, и во время звонка телефон передавался странным образом от женщины к мужчине и обратно. Эти нюансы, указывающие на выдуманные события, мы смогли заметить только на основании анализа телефонного звонка уже по прошествии времени”, — объяснил Кютт.

Четвертый день поисков

Так как активные поиски на реке результата не дали, и по-прежнему не было ни одного доказательства того, что мужчина, возможно, прыгнул в воду, на реке были продолжены пассивные поиски. ”Это значит, что обычные речные патрули внимательно следят и проверяют, не появилось на поверхности воды какого-либо странного объекта”, — разъяснил Пинта.

В то же время следствие усиленно сосредоточилось на проверке версии, по которой на номер центра тревоги мог поступить ложный вызов, и якобы нуждавшийся в помощи мужчина намеренно скрывается. В том числе и близкие поделились с полицией подозрением, что проблемы в личной жизни мужчины могли повлечь за собой безответственное поведение, чтобы оставить у сожительницы впечатление, что мужчина попал в беду или даже погиб.

Мост Рейу находится в малонаселенном месте, и по этой причине там нет камер слежения. ”В обратном случае видеозапись показала бы всю историю о том, прыгал ли кто-то вообще с моста, кто именно находился на мосту или ушел с него перед тем, как был сделан звонок в центр тревоги, а также сколько имеется возможных свидетелей, которые в это время проходили мимо места происшествия”, — сказал Кютт.

Пятый день поисков

Внимание следователей привлёк смутный намек на то, что разыскиваемый мужчина заходил после 1 января в один из близлежащих магазинов. Были просмотрены видеозаписи камер слежения за последние пять дней, однако человека, подпадающего под описание, ни на одном кадре не оказалось.

Полиция разослала по каналам СМИ просьбу о помощи, чтобы получить дополнительные сведения о том, где искать Симо. Помимо прочего общественности дали понять, что причины исчезновения могут быть гораздо шире, чем якобы прыжок в реку. Уже в тот же вечер на помещенный в СМИ призыв полиция получила несколько ниточек, которые привели к финалу.

”Учитывая тот факт, что это были анонимные сведения, к ним нужно было относиться с известной долей скептицизма до тех пор, пока они не были досконально проверены. Разумеется, эти сведения продвинули следствие вперед. Они опять-таки подтвердили подозрение, что мужчина действительно мог быть жив”, — сказал участковый полицейский Эрик Ранд.

Одна из наводок привела полицейских одному дому в Пярну, который однажды уже был проверен в ходе расследования, но тогда дверь была заперта и не было видно, чтобы внутри кто-то находился. ”На этот раз в одном из окон горел свет. На улице было уже темно, мы с другим полицейским перелезли через забор находящегося рядом участка. Когда мы подошли ближе к окну, то нам показалось, что в комнате находится три человека. Кто знает — может быть, отражатели на форме моего напарника предательски блеснули, но находившиеся в комнате увидели непрошенных гостей, и началось смятение”, — описывал следователь Аго Кяртманн моменты, предшествовавшие завершающей сцене этой истории.

После этого один из полицейских пошёл к задней двери дома, а второй — к передней двери, чтобы избежать ситуации, что-то из находившихся в комнате сбежит. Открывший дверь хозяин сказал, что с ним в доме находится только один человек и никого третьего нет. Я стал проверять дом и обнаружил спрятавшегося за дверью задней комнаты мужчину, который, как выяснилось, и был "утопленник" Симо — в добром здравии и полон жизни”, — рассказал Кяртманн. Мужчину доставили в отделение, однако разумного объяснения своему поведению он найти не смог.

”Что тут говорить, это было ужасное свинство”, — признался после одного судебного заседания помогавший сделать ложный вызов Янно, по словам которого мотивом стала сложная личная жизнь Симо. Фигуранты говорят о случае немногословно, однако опытному защитнику правопорядка и так понятно, что случившемуся ни одного разумного объяснения и не найдется. ”Можно подумать, что, будучи полицейским с большим стажем, я видел уже все, что только можно было увидеть, но другого такого издевательского сговора при совершении ложного вызова с таким серьезным содержанием я не припомню”, — признался Юллар Кютт.

Кютт рассказал, что ежегодно полиция получает более 3000 сообщений о исчезнувших людях. Растягивающихся надолго поисков людей, попавших в беду, и других людей за год происходит сотни, и в очень редких случаях бывает, что, несмотря на все усилия, установить местонахождение человека так и не удается. ”Мы каждый день видим убитых горем людей, у которых болит сердце за своего близкого человека, чье местонахождение неизвестно. Даже сложно себе представить, что кто-то мог под влиянием сиюминутных эмоций осознанно поставить своих близких и друзей в такое отчаянное положение, как переживание боли от потери близкого человека и его смерти”, — говорит он.

”В любом случае, это очень жестокий случай”, — покачал головой участковый полицейский. ”Хорошо, конечно, что человек жив. Я не думаю даже об уйме потраченного времени, которое у десятков полицейских в течение пяти дней ушло на поиски. Я думаю точно так же, какая боль была причинена семье, которая тоже искала своего близкого человека всеми возможными способами. Каждый час в неизвестности кажется днём, и если нет надежды, то в такой ситуации после исчезновения близкого человека его начинают уже оплакивать. Страшно подумать, что они пережили”.

Работа полиции по поиску ”прыгнувшего в реку” мужчины

  • Поиски по местности вдоль берегов
  • Поиски на поверхности воды при помощи катера, лодок и скутера
  • Поиски на дне реки при помощи гидролокатора
  • Сбор информации у известных свидетелей и близких
  • Поиск дополнительных свидетелей при непосредственном общении и посредством СМИ
  • Проверка данных разыскиваемого человека
  • Использование социальных сетей
  • Распечатка телефонных звонков
  • Анализ видеозаписей камер слежения
  • Проверка сведений, поступивших на номер центра тревоги 112
  • Осмотр возможных мест пребывания

Звонок в центр тревоги (редактирован):

- Центр тревоги слушает, что случилось?
- Пожалуйста, мне нужна помощь. Один мужчина бросил документы с моста, и я нашёл их на мосту.
- Какая помощь Вам нужна?
- Нет, нам помощь не нужна, но один мужчина прыгнул с моста.
- Человек прыгнул?
- Да, с моста Рейу, и бросил сюда документы.
- Мужчина или женщина?
- Мужчина, прыгнул, я ищу.
- Он перед этим с Вами разговаривал?
- Нет.
- Вы его видите?
- Не вижу.
- Вы сами на месте?
- Да. Спрыгнул, вообще дурак.
- Помощь уже едет.
- Мне пойти вниз искать или ждать на мосту?
- Оставайтесь на месте, пока не подойдут спасатели.
- Да, понятно.
- Как его зовут?
(на заднем плане вопрос: ”Хочешь ты сказать?”)
- Права, кстати, тоже здесь.
- На чье имя?
- Симо.
- Вы заметили, в чём он одет?
- Черная куртка.
- Вы видели случившееся?
- Да, мы все видели. Два человека еще ушли отсюда.
- Ушли?
- Пошли дальше, думали, что „морж” или что-то в этом роде.
- В какую сторону они двигались?
- Плывет что-то, по-моему. Подождите, я дам женщине телефон.
- Вы видите его на воде?
- Это был ствол дерева.
- В каком направлении эти два мужчины двигались?
- В сторону Пярну.
- Как они выглядели?
- Два высоких мужчины, лиц не видела.
- Во что они были одеты? В светлую или в тёмную одежду?
- Что?
- Вы видели, во что они были одеты?
- Хм.
- Алло?
- Да, слушаю.
- Как Вас зовут?
- Анне.
- (На заднем фоне слышно приближение сирен.)
- Помощь сейчас будет. Покажите тогда, пожалуйста, где он прыгнул в воду.
- Да, полиция приехала.

Полиция искала и насильника, которого не было
Одним осенним вечером в полицию обратилась молодая женщина, по словам которой она гуляла по окольной дороге, когда мимо неё вдруг проехала машина. Водитель якобы остановился около женщины, спросил дорогу и после этого пригласил женщину сесть в машину. Женщина рассказывала следователям, что она отказалась садиться в машину, но после этого два находившихся там мужчины силой затащили её в машину. На машине поехали в якобы уединённое место, где женщина стала жертвой изнасилования со стороны двух мужчин.

Тяжкое нападение на молодую женщину стало расследовать множество сотрудников криминальной полиции с целью непременно найти мужчин, совершивших тяжкое преступление.

Как и в случае других тяжких преступлений против личности, понятно, что воспоминания потерпевшей о случившемся фрагментарны и поверхностны. Однако чем больше следователи допрашивали молодую женщину и исследовали доказательства, тем больше у них появлялось ощущение, что что-то здесь не так. И экспертизы, осмотр камер слежения, и другие доказательства случившееся не подтвердили. На основе описаний женщины были нарисованы фотороботы возможных преступников, которые собирались опубликовать в СМИ в целях обнаружения этих лиц. Однако до этого полиции посчастливилось при сборе доказательств выйти на мужчину, который был связан с этим инцидентом.

Молодой человек был от случившегося в таком же шоке, как и женщина. Он описывал то, что подтверждали и доказательства. Чужие друг другу молодые люди договорились в Интернете о встрече, которая должна была включать в себя и оплачиваемый секс. Когда двое встретились, мужчина уже не был согласен со сделкой, и когда женщина уходила, дал ей меньшую сумму, чем та, о которой они договаривались. Отверженная и, очевидно, оскорблённая женщина позвонила после этого на номер центра тревоги и правдоподобно описала, как два незнакомых мужчины её только что изнасиловали.

Сообщение о тяжком преступлении, которое не было совершено, закончилось уголовным делопроизводством. Учитывая интересы фигурантов, а также их сотрудничество с полицией при даче окончательных пояснений, производство по делу было решено прекратить в порядке оппортунитета.


Статья была опубликована в журнале Департaмента полиции и погранохраны "Radar"

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