Ложный вызов полиции стал причиной пятидневной поисковой операции

”Патрульные полицейские проверили при свете фонариков берега реки, также мы вместе со спасателями спустили на реку несколько лодок. Были уже сумерки, но мы старались и в темноте еще несколько часов подряд найти человека, но, к сожалению, ничего”, — вспоминает Янек Пинта из Пярнуского отделения полиции. Мобильный телефон разыскиваемого человека выключен, то есть телефон нельзя было позиционировать, чтобы удостовериться — может быть, мужчине удалось своими силами выбраться на берег и спастись. Это скорее указывало на вероятность, что и мужчина, и его телефон остались в мокрой могиле.

Второй день поисков

Рано утром поиски на реке продолжились. Надежды на то, что мужчина выбрался самостоятельно на берег и смог вернуться домой в Пярну, не оправдались. На работу он тоже не пришел. Специальные службы сконцентрировали поиски на реке, однако теперь искали уже мертвое тело. Привезли скутер, с помощью которого несколько раз перепроверили всю реку Рейу от устья как по течению вверх, так и по течению вниз.

Так как около моста находится место соединения двух рек, где вода образует водовороты, в целях определения зоны поиска пограничники провели эксперимент с манекеном. Такой эксперимент часто проводится во время спасательных учений, когда человеческий вес имитируется примерно 80-килограммовой куклой, впитавшей в себя воду. ”Упавшая с моста в реку кукла показала место водоворотов, направление течения и интенсивность движения воды. Исходя из этого, мы смогли определить возможную зону поиска, которая растянулась теперь уже вдоль реки до центра Пярну”, — сказал Пинта.

В этот день следователи провели исчерпывающую проверку биографии разыскиваемого мужчины. ”Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции, и так как его биография весьма колоритна, возникло подозрение, что у него может быть интерес намеренно скрываться. По-человечески, конечно, не хочется верить, что кто-то может из-за каких-то личных проблем разыграть перед своими родителями и другими людьми самоубийство и при этом наблюдать из теплой комнаты, как люди воспринимают такую трагическую новость”, — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

”В то же время никто мужчину якобы не видел. Таким образом, нельзя было уверенно утверждать, что он жив. На основании имевшейся информации не было причины подозревать, что в отношении мужчины могло быть совершено преступление. Поэтому мы продолжали прорабатывать вероятную версию, что мужчина действительно мог покончить жизнь самоубийством, как это изначально и описывалось в звонке в центр тревоги. Параллельно, однако, мы все же подключили к работе и следователей, которые могли бы выяснить другие возможные версии исчезновения мужчины”.

Участковый полицейский проверил съёмную квартиру мужчины и поговорил в целях получения дополнительной информации с семьёй мужчины, его соседями, арендодателем, начальником и с другими людьми. Если большинство из них Симо в последнее время не видели, то новый поворот в расследование этого случая неожиданно привнесла мать Симо: ”Мать была уверена, что после того, как Симо якобы прыгнул в воду, он написал ей вечером того же дня в социальной сети. При детальном исследовании всё же выяснилось, что общение происходило 31 декабря, и мужчина после этого свои аккаунты в социальных сетях не использовал”, — говорит ведущий следователь Аго Кяртманн.

Понятно, что мать все же лелеяла надежду, что ее сын, несмотря ни на что, жив. ”Случившееся очень сильно на нее повлияло, и в воздухе висело много вопросов — как сын все-таки прыгнул в воду, и если на мосту были еще люди, то почему они позволили ему это сделать”, — рассказывал общавшийся с семьей участковый полицейский Эрик Ранд. В надежде найти Симо его искали в числе прочих и члены его семьи — мать, дед и другие.

Третий день поисков

Так как на поверхности воды и на берегах реки мужчину так и не нашли, поиски продолжились под водой. ”Проведенные ранее поиски показали, что человек в одежде может зацепиться, скажем, за сломанные деревья, находящиеся на дне или берегу водоёма, до того времени, как в достаточной мере сильное течение вновь заставит тело двигаться и вынесет его на поверхность воды”, — рассказал Янек Пинта.

Проверка устья реки Рейу при помощи гидролокатора происходила, образно говоря, как игра в жмурки, ведь вода в реке была практически везде мутная. ”В воде около берега скопились ветки и коряги, которые стали причиной шума на экране гидролокатора, однако осмотр дна реки все же не подтвердил, что там может находиться человеческое тело или другой большой объект, за который оно могло зацепиться”, — сказал Пинта.

Тем временем по-прежнему происходил поиск дополнительных свидетелей, которые поделились бы с полицией информацией по поводу того, где мужчина мог бы находиться в случае, если он все же не прыгнул в реку. В целях определения людей, с которыми мужчина общался, была сделана распечатка звонков его телефона, однако каждый полученный контакт не привносил в расследование ничего нового — все говорили как один, что после первого дня нового года мужчину никто не видел.