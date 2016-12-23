В четверг Тартуский уездный суд признал 11 человек виновными в совершении различных преступлений, в том числе одного человека в организации преступной группировки, пятерых в участии в преступной группировки, а семерых в незаконном обращении с наркотическим веществам.

Семеро обвиняемых получили реальные сроки от 3, 5 до 15 лет. Самое суровое наказание получил 35-летний Владимир Гаврилин за организацию преступной группировки. Он отправится за решетку на 15 лет и должен выплатить 800 евро штрафа.

Изначально под подозрение попали 20 человек, обвинение было предъявлено 16, пять из которых огласились на согласительное производство.

По словам прокурора Татьяны Тамм, количество причастных столь велико, так как члены группировки привлекали к совершению преступлений и употреблению наркотиков своих знакомых, родственников и близких. Она подчеркнула, что служа по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры и Лыунаская окружная прокуратура взяли наркоторговцев под пристальный контроль, в результате чего была ликвидирована действовавшая в Тарту преступная сеть.

На основании собранных доказательств можно говорить о том, что группировка действовала с весны 2014 года по май прошлого года. Согласно обвинению, речь шла о больших количествах амфетамина, марихуаны и экстази. Члены группировки склоняли людей, которые ранее были связаны с наркотиками, к совершению краж и продаже запрещенных веществ. В случае отказа применяли физическое и моральное насилие, заставляя отдавать деньги и наркотики.

Прокурор подчеркнул, что, несмотря на то, что жертвами группировки стали употребляющие наркотики люди, обязанностью государства является защитить от противоправных действий все слои населения.

Доход группировки от незаконной деятельности составил 40 000 евро.

Стороны могут обжаловать решение, сообщив о своем намерении в течение семи дней.