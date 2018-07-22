22.07.2018, 12:30

Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны

 (54)
rus.delfi.ee
EST 8

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, к сегодняшнему дню полиция установила личности молодых людей, вчера ограбивших иностранца в таллиннском McDonald´s.

"Двоих из них мы уже задержали. Благодарю всех, кто вчера активно содействовал и делился с нами информацией", — сказал Тамбре сегодня Delfi.

Центр тревоги получил сообщение об ограблении в субботу в 00:40. По предварительным данным, несколько молодых людей напали на потерпевшего и забрали его личные вещи. 19-летний пострадавший был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства выяснит следствие. Возбуждено уголовное дело по статье ”грабеж”.

В охранной фирме сообщили Delfi, что находившийся на месте охранник сразу вызвал подмогу: ”G4S патрули получили вызов в 00:39 и прибыли на место за четыре минуты. К этому времени нападавшие уже скрылись. Потерпевший был передан медикам”.

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”Между двумя молодыми людьми завязалась словесная перепалка, после чего один из них пустил в ход кулаки”, — сказал руководитель службы по коммуникации G4S.

По оценке фирмы, охранник в данной ситуации действовал правильно.

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