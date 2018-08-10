10.08.2018, 14:40

Личность умершего вчера при задержании мужчины до сих пор не установлена

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rus.delfi.ee
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Личность умершего вчера при задержании мужчины до сих пор не установлена
Foto: Delfi lugeja

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что личность говорившего по-фински мужчины, который умер вчера во время задержания полицией в центре Таллинна, все еще не установлена, хотя у них есть предположения, кто это.

Для окончательного подтверждения необходимо, чтобы близкие опознали тело.

”Мы по-прежнему не знаем, почему этот человек умер и что он делал возле детского сада”,- сказал представитель полиции днем.

Вызов на улицу Марди в центре Таллинна поступил вчера в 12:37.

По данным звонившего, на территории детского сада пробрался мужчина, который вел себя неадекватно.

По прибытию патрульных мужчина бросился на полицейской автомобиль и попытался проникнуть в него, а затем запрыгнул на капот.

Стражи порядка отдали распоряжение слезть с капота. При задержании они один раз применили в отношении мужчины газ, после чего надели на него наручники. Мужчина продолжал вырываться. Полицейские держали его, чтобы он не нанес себе травмы и пытались проверить, способен ли он контактировать. Мужчина разговаривал на финском языке.

В определенный момент состояние его здоровья резко ухудшилось, в связи с чем полицейские стали проводить реанимационные мероприятия. После массажа сердца мужчина задышал. По прибытию скорой он тоже дышал, но потом ему снова стало хуже и медики приступили к его оживлению. Несмотря на усилия, мужчина скончался на месте происшествия.

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