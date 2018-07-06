06.07.2018, 11:36

Лето — пора фестивалей. Как не стать жертвой воров-карманников на массовых мероприятиях

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rus.delfi.ee
EST
Weekend festival baltic 2017
Weekend festival baltic 2017Foto: Raido Vint

В июле в Эстонии пройдет очень много массовых мероприятий. Мартин Томберг, глава отвечающего за безопасность многих из них G4S Staff, напоминает, что в многолюдных местах надо следить за своими вещами, чтобы не стать жертвой карманных воров.

”Отправляясь на массовое мероприятие, возьмите с собой минимум вещей и положите их туда, где они не потеряются или куда ворам будет сложно добраться, — посоветовал Томберг. — Обычно при скоплении людей вещи пропадают из рюкзаков, задних карманов или со столов в зоне питания: с них часто исчезают смартфоны, которые люди кладут на столы”. Воры берут все мало-мальски ценное.

Жертвой вора-карманника можно стать повсюду, где есть люди; бдительным надо быть всегда. И все же на крупных летних мероприятиях есть места, где вероятность лишиться своих вещей возрастает:

  • Общественный транспорт. Зрители часто приезжают на мероприятия на общественном транспорте, поэтому в часы пик в автобусах и трамваях многолюдно. В заполненном пассажирами общественном транспорте есть и карманные воры, покушающиеся на чужое имущество.
  • Проходные на массовых мероприятиях. Рядом с проходной очень много людей, и вору не нужен билет, чтобы находиться там. Для злоумышленников большая толпа — превосходное место. Готовясь к проверке билетов, люди не замечают, как что-то выпало, забывают застегнуть сумку или кладут смартфон в задний карман, и это приманка для воров-карманников.
  • Очередь в палатки с едой и напитками. В очереди за едой люди достают наличные деньги, тем самым показывая ворам, в каком кармане или отделении сумки хранятся деньги или мало-мальски ценные вещи. В таких очередях люди стоят близко друг к другу, и воры могут злоупотребить невнимательностью других.
  • Пространство перед сценой. Во время концертов перед сценой стоит множество людей. Громкая музыка и шум отвлекают внимание, и мобильный телефон, деньги и другие вещи в карманах и внешних отделениях сумки — легкая добыча для воров.

Что делать, если вы станете жертвой вора-карманника или очевидцем кражи?

Томберг подчеркивает, что если на мероприятии вы стали жертвой воров, об этом надо сразу сообщить охране. ”А если вы стали очевидцем кражи, вмешайтесь и позовите на помощь охранников. Важно максимально подробно описать вора, чтобы охранники смогли быстро задержать его”, — добавил он.

ТОП

Этим летом предприятие G4S является охранным партнером Õllesummer, Таллиннских дней моря, Rally Estonia, Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки и многих других крупных мероприятий.

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