Лето — пора фестивалей. Как не стать жертвой воров-карманников на массовых мероприятиях

Жертвой вора-карманника можно стать повсюду, где есть люди; бдительным надо быть всегда. И все же на крупных летних мероприятиях есть места, где вероятность лишиться своих вещей возрастает:

Общественный транспорт. Зрители часто приезжают на мероприятия на общественном транспорте, поэтому в часы пик в автобусах и трамваях многолюдно. В заполненном пассажирами общественном транспорте есть и карманные воры, покушающиеся на чужое имущество.

Проходные на массовых мероприятиях. Рядом с проходной очень много людей, и вору не нужен билет, чтобы находиться там. Для злоумышленников большая толпа — превосходное место. Готовясь к проверке билетов, люди не замечают, как что-то выпало, забывают застегнуть сумку или кладут смартфон в задний карман, и это приманка для воров-карманников.

Очередь в палатки с едой и напитками. В очереди за едой люди достают наличные деньги, тем самым показывая ворам, в каком кармане или отделении сумки хранятся деньги или мало-мальски ценные вещи. В таких очередях люди стоят близко друг к другу, и воры могут злоупотребить невнимательностью других.

Пространство перед сценой. Во время концертов перед сценой стоит множество людей. Громкая музыка и шум отвлекают внимание, и мобильный телефон, деньги и другие вещи в карманах и внешних отделениях сумки — легкая добыча для воров.

Что делать, если вы станете жертвой вора-карманника или очевидцем кражи?

Томберг подчеркивает, что если на мероприятии вы стали жертвой воров, об этом надо сразу сообщить охране. ”А если вы стали очевидцем кражи, вмешайтесь и позовите на помощь охранников. Важно максимально подробно описать вора, чтобы охранники смогли быстро задержать его”, — добавил он.

Этим летом предприятие G4S является охранным партнером Õllesummer, Таллиннских дней моря, Rally Estonia, Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки и многих других крупных мероприятий.