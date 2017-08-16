Ласнамяэский "водитель с битой" подозревается в убийстве

Урмас Эйнроос, летом 2016 года прославившийся на всю Эстонию тем, что угрожал в ласнамяэской канаве водителю автомобиля битой, задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы.

По словам окружного прокурора Натальи Мийльвеэ, вечером 13 августа возле одного из водоемов Харьюского уезда было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. В этот же день был задержан по подозрению в убийстве 43-летний мужчина, сообщает rus.err.ee.

"Во вторник, 15 августа, полиция собрала достаточно доказательств, чтобы Харьюский уездный суд выдал ордер на арест мужчины. подозреваемого в убийстве. Его арестовали на два месяца", — пояснила прокурор.

По информации ERR, им оказался прославившийся в прошлом году на всю страну Урмас Эйнроос, который в мае 2016 года "подрезал" на своем внедорожнике другой автомобиль в ласнамяэской канаве и пугал его водителя битой.