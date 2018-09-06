"Кустарные методы полиции". Читатель: полицейский спрятался и проводил рейд, законно ли это?

"В Нарве на проспекте Креэнхолми полиция проводила рейд, где один сотрудник прятался за машинами с фотокамерой на проезжей части и при этом был жилета", — жалуется читатель.

Отвечает руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб:

"Это часть либо скрытого, либо комбинированного надзора за дорожным движением, и полиция имеет все законные основания для осуществления надзора за дорожным движением таким образом", — объясняет Урб.

Он отмечет, что в 2018 году по всех Эстонии значительно увеличилось число серьезных ДТП. За 8 месяцев этого года погибло 56 человек (в 2017 году было 48 погивших за весь год), а повреждения в ДТП получили 1277 человек.

"Поэтому призываем всех участников дорожного движения, особенно учитывая то, что в начале учебного года интенсивность движения заметно увеличивается, сделать все от себя зависящее, чтобы на наших дорогах было безопаснее. Самый простой способ — соблюдать закон о дорожном движении в любой роли, будучи водителем или пешеходом, показывая корректным поведением пример другим людям, детям, которые копируют поведение родителей и других взрослых", — сказал руководитель патрульной службы.

"Если вы заметили водителя, который может находиться за рулем нетрезвым либо значительно превышает скоростной режим, чем ставит в опасность других людей, позвоните на номер 112 и сообщите о таком водителе, описав марку и сообщив номер и направление движения. В этом году в Идаской префектуре благодаря таким небезразличным людям уже было задержано 154 водителей", — добавил он.