Курьезный случай: в Вырумаа столкнулись два пьяных водителя

В волости Сымерпалу в Вырумаа вчера вечером автомобиль наехал на велосипедиста. Как выяснилось, и автомобилист, и велосипедист были пьяны.
Пыхьяская префектура сообщает, что ДТП произошло в 18:30 на 10 километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва.
И передвигавшийся на велосипеде 47-летний мужчина, и находившиеся в автомобиле Opel Omega два 34-летних мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Велосипедист был доставлен в Южно-Эстонскую больницу. Кто из двух других мужчин был за рулем во время инцидента, и точные детали ДТП пока выясняются.
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