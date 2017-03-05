Курьезный случай: в Вырумаа столкнулись два пьяных водителя

В волости Сымерпалу в Вырумаа вчера вечером автомобиль наехал на велосипедиста. Как выяснилось, и автомобилист, и велосипедист были пьяны.

Пыхьяская префектура сообщает, что ДТП произошло в 18:30 на 10 километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва.

И передвигавшийся на велосипеде 47-летний мужчина, и находившиеся в автомобиле Opel Omega два 34-летних мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Велосипедист был доставлен в Южно-Эстонскую больницу. Кто из двух других мужчин был за рулем во время инцидента, и точные детали ДТП пока выясняются.