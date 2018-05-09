Курьезный случай: на подъезде к Таллинну у грузовика отцепился прицеп, нарушив движение

Во вторник вечером на границе Таллинна было нарушено движение: у грузовика на ходу отцепился прицеп. К счастью, в перекрывший дорожную полосу прицеп никто не врезался, соответственно, никто не пострадал.
09.05.2018, 10:40
Во вторник вечером на границе Таллинна было нарушено движение: у грузовика на ходу отцепился прицеп. К счастью, в перекрывший дорожную полосу прицеп никто не врезался, соответственно, никто не пострадал.
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Tähtaeg: 18.05.2018
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