09.05.2018, 10:40

Курьезный случай: на подъезде к Таллинну у грузовика отцепился прицеп, нарушив движение

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rus.delfi.ee
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Курьезный случай: на подъезде к Таллинну у грузовика отцепился прицеп, нарушив движение
Veiko Vares

Во вторник вечером на границе Таллинна было нарушено движение: у грузовика на ходу отцепился прицеп. К счастью, в перекрывший дорожную полосу прицеп никто не врезался, соответственно, никто не пострадал.

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