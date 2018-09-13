13.09.2018, 15:10

Кто взорвал банкомат в Аравете? Расследование продолжается


rus.delfi.ee
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Aravetel lasti õhku pangaautomaat
Aravetel lasti õhku pangaautomaatFoto: Kaspar Pokk / Kanal2

На настоящий момент по делу о подрыве и краже денег из банкомата в поселке Авравете в Ярвамаа подозрение никому не предъявлено.

По сообщению Ляэнеской прокуратуры, расследование продолжается.

16 мая в 1:58 Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Аравете от банкомата доносится сигнал тревоги, которому предшествовал похожий на взрыв звук. По прибытии на место выяснилось, что передняя часть банкомата разбита.

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