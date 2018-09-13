Кто взорвал банкомат в Аравете? Расследование продолжается

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Aravetel lasti õhku pangaautomaat Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

На настоящий момент по делу о подрыве и краже денег из банкомата в поселке Авравете в Ярвамаа подозрение никому не предъявлено.