Кто взорвал банкомат в Аравете? Расследование продолжается
На настоящий момент по делу о подрыве и краже денег из банкомата в поселке Авравете в Ярвамаа подозрение никому не предъявлено.
На настоящий момент по делу о подрыве и краже денег из банкомата в поселке Авравете в Ярвамаа подозрение никому не предъявлено.
По сообщению Ляэнеской прокуратуры, расследование продолжается.
16 мая в 1:58 Центр тревоги получил сообщение, что в поселке Аравете от банкомата доносится сигнал тревоги, которому предшествовал похожий на взрыв звук. По прибытии на место выяснилось, что передняя часть банкомата разбита.
Arenduse projektijuht /eriosade projektijuht
ENDOVER KVB OÜ
Tähtaeg: 26.09.2018
Group vice president procurement
GLAMOX (FONTES PMP)
Tähtaeg: 20.09.2018
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
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