Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
Несмотря на проведенную работу, происхождение наркотика полиции определить не удалось. Известно только, что товар происходит из Южной Африки. Предполагается, что пакеты с веществом были с помощью водолазов прикреплены к конструкции какого-либо судна. За несколько дней до обнаружения наркотиков на Балтийском море бушевал сильный шторм и, скорее всего, из-за этого пакеты открепились.
С большой долей вероятности, груз везли не в Эстонию, а в Россию или Скандинавию, поскольку, по словам представителей полиции, ”12 кг для Эстонии — слишком много”.
На данный момент следствие закрыто, но в случае появления новых улик, будет возобновлено.