Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

Несмотря на проведенную работу, происхождение наркотика полиции определить не удалось. Известно только, что товар происходит из Южной Африки. Предполагается, что пакеты с веществом были с помощью водолазов прикреплены к конструкции какого-либо судна. За несколько дней до обнаружения наркотиков на Балтийском море бушевал сильный шторм и, скорее всего, из-за этого пакеты открепились.



С большой долей вероятности, груз везли не в Эстонию, а в Россию или Скандинавию, поскольку, по словам представителей полиции, ”12 кг для Эстонии — слишком много”.

На данный момент следствие закрыто, но в случае появления новых улик, будет возобновлено.