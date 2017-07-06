Коррупционный скандал может лишить лицензии около ста водителей

Около ста водителей грузовиков купили себе свидетельство о повышении квалификации. Владельцам обучающей фирмы предъявили подозрение в получении взятки, пишет Eesti Päevaleht.

В Пярну, 3 июня, за дверью членов правления семейного предприятия OÜ Rolla Ааре и Анне Вялисте стояли работники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, которые сообщили, что их подозревают в получении взяток и подделке документов. Супругов задержали в качестве подозреваемых.

Фирма OÜ Rolla предлагает свои услуги более 15 лет. У них есть бессрочная лицензия на обучение от Министерства образования и науки, которая позволяет оказывать услугу как в Эстонии, так и на международных уровнях.

Однако сейчас возник скандал. Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Мати Омблер, сообщает, что руководителей автошколы OÜ Rolla подозревают в выдаче сертификатов категории С более 100 водителям грузовиков без прохождения соответствующего обучения.

Другими словами, деньги за курсы поступали на банковский счет OÜ Rolla, а предприятие представляло Департаменту шоссейных дорог ложные данные, будто бы водители прошли обучение. Департамент, в свою очередь, отмечал в дорожно-транспортном регистре, что эти водители грузовиков следующие пять лет могут ездить по эстонским и международным дорогам.

Согласно расценкам, одному водителю обучение обошлось в 160 евро. Вместо водителя деньги на счет OÜ Rolla переводило предприятие, где работает водитель, и сообщало имя водителя, который должен пройти курсы.

Омбер рассказал, что обучение оплачивалось, а учащиеся на на него не приходили. Были и те, кто приходили, а потом говорили, что предприятие не заботится о проведении обучения. Также информация могла распространяться. Этим и занимались члены правления, которые выдавали документы с фальшивыми данными Департаменту Шоссейных Дорог.

Членам совета OÜ Rolla предъявлены подозрения по параграфу 294 Пенитенциарного кодекса, который рассматривает принятие взятки, а также по параграфу 299 о должностном подлоге. Знают ли руководители транспортных предприятий о фальшивом обучении, еще неизвестно.

Что теперь случится с водителями, которым вписали в дорожно-транспортный регистр неверные данные? Если результаты исследования окажутся конечными и ясными, тогда их права категории С аннулируются.

Другими словами, под ударом могут оказаться около 100 рабочих мест водителей грузовиков, потому что без прохождения соответствующего обучения им запрещено оказывать транспортные услуги. Помимо этого водителям, которые не прошли обучение, угражает огромный штраф при контроле за границей.

Фирма OÜ Rolla могла брать более высокую цену, чем конкуренты. На домашней странице, которая еще во вторник была открыта, но в среду стала недоступна, информация о цене отсутствовала. Однако по утверждениям, обучение было по сравнению с другими конкурирующими фирмами дороже на 100 евро. В прошлом году оборот OÜ Rolla составил 95 329 евро, а в позапрошлом — 114 000 евро.