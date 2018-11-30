Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию

На прошлой неделе между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.
"Расследование данного уголовного дела сейчас не закончено, и вопросов больше, чем ответов", — сказала Delfi советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.
"Сейчас мы знаем, что сторонами предполагаемого конфликта являются студент и преподаватель учебного заведения", — добавила Костина.
Обе стороны дали свои показания, однако полиция продолжает сбор дополнительной доказательной информации для выяснения более точных обстоятельств случившегося.
По данным Delfi, одной из сторон конфликта является иностранный студент.