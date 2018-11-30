30.11.2018, 07:25

Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию

 (3)
rus.delfi.ee
EST 2
Endel Lippmaa büsti avamine
Foto on illustreeriv.Foto: Kert Saarma

На прошлой неделе между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.

"Расследование данного уголовного дела сейчас не закончено, и вопросов больше, чем ответов", — сказала Delfi советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

"Сейчас мы знаем, что сторонами предполагаемого конфликта являются студент и преподаватель учебного заведения", — добавила Костина.

Обе стороны дали свои показания, однако полиция продолжает сбор дополнительной доказательной информации для выяснения более точных обстоятельств случившегося.

По данным Delfi, одной из сторон конфликта является иностранный студент.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Закончившийся смертью отца семейства конфликт в Валга начался с сигареты. Досталось не только жертве

30.11.2018
В прошлую субботу драка у паба Voorimehe в Валга закончилась тем, что 37-летний мужчина скончался. Подозреваемый в преступлении 17-летний молодой человек сказал, стоя перед судом, что сожалеет, что все так закончилось.
Подробнее

Наркопаника среди столичных гимназистов: школьники распространяли поддельное письмо, в котором пугали школы наркорейдом

29.11.2018
Учащиеся одной из школ в центре Таллинна начали распространять в социальной сети поддельное заявление полиции, будто бы полиция придет в школы брать пробы мочи.
Подробнее



Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию

30.11.2018
На прошлой неделе между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.
Подробнее


-7% Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791490
179,- €
166,47 €
-7% Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791182
229,- €
212,97 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
95,40 €
Meeste käekell Lorus RM322EX9
125,- €
Meeste käekell Lorus R2373LX9
45,- €
Meeste käekell Lorus RW641AX9
130,- €

На Сааремаа на уроке физкультуры пострадали две девочки, одну из них на вертолете доставили в Таллинн

30.11.2018
На уроке физкультуры в 9 классе Курессаареской гимназии вчера произошло два несчастных случая, когда, упражняясь в гимнастической программе, упали две девочки, одну из которых доставили на вертолете в больницу в Таллинн и вторую оставили на ночь в Курессаареской больнице.
Подробнее


Чемпион мира Андрус Вярник продал свои медали

29.11.2018
В следующем году легкоатлетический турнир "Серия метателей" отмечает 50-летний юбилей. Известный эстонский журналист Дейвил Церп написал к этому юбилею книгу "Heiteareenide sangarid", в которой рассказал о бывших и нынешних героях легкой атлетики.
Подробнее

ФОТО | Сделайте свой выбор — проголосуйте за номинантов архитектурных премий Капитала культуры Эстонии

30.11.2018
Совсем скоро будут вручены эстонские архитектурные премии: 6 декабря объявят лауреатов, получивших премии года от Эстонского союза архитекторов интерьера, Эстонского союза архитекторов, Эстонского союза ландшафтных архитекторов и Капитала культуры Эстонии. Предлагаем ознакомиться с номинантами премии Капитала культуры Эстонии, из числа которых вы сможете выбрать своего фаворита. Объект, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем читательского голосования.
Подробнее