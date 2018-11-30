Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию

"Расследование данного уголовного дела сейчас не закончено, и вопросов больше, чем ответов", — сказала Delfi советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

"Сейчас мы знаем, что сторонами предполагаемого конфликта являются студент и преподаватель учебного заведения", — добавила Костина.

Обе стороны дали свои показания, однако полиция продолжает сбор дополнительной доказательной информации для выяснения более точных обстоятельств случившегося.

По данным Delfi, одной из сторон конфликта является иностранный студент.