30.11.2018, 07:25

Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию

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rus.delfi.ee
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Endel Lippmaa büsti avamine
Foto on illustreeriv.Foto: Kert Saarma

На прошлой неделе между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.

"Расследование данного уголовного дела сейчас не закончено, и вопросов больше, чем ответов", — сказала Delfi советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

"Сейчас мы знаем, что сторонами предполагаемого конфликта являются студент и преподаватель учебного заведения", — добавила Костина.

Обе стороны дали свои показания, однако полиция продолжает сбор дополнительной доказательной информации для выяснения более точных обстоятельств случившегося.

По данным Delfi, одной из сторон конфликта является иностранный студент.

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Конфликт между студентом и преподавателем TalTech привел к физическому насилию

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На прошлой неделе между студентом и преподавателем Таллиннского технического университета (TalTech) произошел конфликт, который закончился физическим насилием, по факту которого начато уголовное производство.
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