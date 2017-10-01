Компас, карта или приложение на смартфоне помогут не заблудиться в лесу

30 сентября полиция получила пять сообщений о помощи в поисках заблудившихся в лесу людей. За весь сентябрь в полицию поступило всего примерно сто сообщений об ушедших за грибами или ягодами и заблудившихся людях.

В большинстве случаев в помощи нуждаются люди более преклонного возраста, поэтому в таких ситуациях поиски не терпят отлагательств. "Положительно то, что мобильный телефон большинство грибников все же берет с собой. Также с передачей сообщения о помощи не откладывают до наступления темноты, когда даже при помощи полиции выбраться из леса будет намного труднее", — сказал капитан полиции Лыунаской префектуры Оттомар Вирк посредством сообщения для прессы.

"Наличие компаса, карты или навигационного приложения в смартфона — на это следует обратить большее внимание, отправляясь в лес, ведь компас или приложение в смартфоне помогут не заблудиться. Сейчас смартфоны не являются редкостью и для пенсионеров. Поэтому молодые члены семьи могли бы научить своих родителей, бабушек и дедушек пользоваться этими приложениями, которые могут даже спасти жизнь. Своим пожилым родственникам надо показать, как определить при помощи смартфона свое месторасположение, что поможет найти дорогу назад", — советует капитан полиции.

Так как в выходные в лесу свободное время проводит много людей, полиция еще раз советует:

∙ Обязательно сообщите своим близким, куда вы направляетесь и во сколько собираетесь вернуться.

∙ Выбирайте одежду по погоде, одежда должна быть яркая.

∙ Возьмите с собой мобильный телефон. Если в телефоне есть навигационное приложение, то с помощью карты в телефоне мы можете определить свое месторасположение. Таким образом даже вам не удастся выйти из леса самостоятельно, вы сможете точнее описать, где вы находитесь.

∙ Начинайте выходить из леса, не дожидаясь наступления сумерек.

∙ Если вы заблудились, позвоните на 112 и опишите как можно подробнее, где и в какое время вы пошли в лес.