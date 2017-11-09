Компания молодых людей буянила в центре Таллинна, пострадала работница Subway

Вчера вечером в центре Таллинна у автобусной остановки "Эстониа пуйестеэ" буянила компания молодых людей. По словам очевидцев, также напали на работницу сети ресторанов Subway.

По словам читательницы Delfi, инцидент произошел вчера вечером около 17:00, когда компания молодых людей на остановке "Эстониа" била и буянила. "Немного позже я увидела, как один из этих молодых людей напал на молодую работницу Subway, которая упала и разбила руку в кровь. Вокруг было много людей, но никто не пришел ей на помощь. Под конец женщина в испуге закрылась в магазине вместе с несколькими молодыми клиентами", — описала она ситуацию.

"Я хотела бы сама вмешаться, но я женщина и со мной был двухлетний ребенок. Не хотела бы, чтобы мой ребенок пострадал. Под конец из-за угла появились двое молодых людей, которые осмелились пойти спросить, что произошло, но за это время хулиганы уже убежали. Жаль, что в Эстонии мало молодых людей, которые осмеливаются при необходимости вступиться за женщину", — сказала очевидица.

Пресс-секретарь полиции Сейко Куйк сказал, что после 17 часов в Центр тревоги сообщили о нескольких молодых людях, которые нарушали общественный порядок и употребляли алкоголь на автобусной остановке "Эстониа пуйестеэ". Полицейские проверили район и не нашли соответствующих описаниям парней и девушек.

"Около 17:50 поступило сообщение, что на Эстониа пуйестеэ молодые люди разбили стекло витрины киоска и затем двинулись в парк Таммсааре. Полицейские стали искать молодых людей в районе, но не поймали их. По факту случившегося начали производство о проступке", — сказал Delfi Куйк.

В полицию не поступала информация, чтобы при инциденте кто-нибудь пострадал. Поэтому полиция просит всех, кто видел, как разбили стекло, обратиться в отделение Кесклинна или позвонить по номеру 112.