Если в отношении большинства видов преступлений можно говорить, скорее, о снижении роста, то количество коррупционных преступлений за последний год побило все рекорды.

Согласно статистике Министерства юстиции, в 2016 году было зарегистрировано 557 связанных с коррупцией преступлений, что является самым высоким показателем за все время. К примеру, в 2014 их было 355, в 2015 — 450. Большая часть — 64% — была связана со взяточничеством.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу отметил на сегодняшней пресс-конференции, что за ростом стоит прежде всего, увеличение количества должностных фальсификаций.

По мнению генерального государственного прокурора Лавли Перлинг, эти цифры не стоит рассматривать как нечто из ряда вон выходящее. ”Чем больше коррупции раскрывается, тем больше очищается общество”, — сказала она. Отдельно прокурор назвала дела Эдгара Сависаара, руководителей PERH, тн. "паспортной мафии”, пунктов техосмотра автомобилей.

Руководитель Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер также признал увеличение роста преступности ”белых воротничков”, отметив, что, например, коррупционная деятельность одного помощника волостного старейшины равняется стоимости 12 хороших детских площадок.