Ключи от автомобиля в холодильнике? На что идут автовладельцы для предотвращения угонов

Большая часть респондентов все же ограничивается тем, что хранит электронные ключи просто на безопасном расстоянии от окон и входной двери.

Наиболее креативные респонденты предложили ряд альтернатив — например, хранение ключей в портсигаре. По оценке одного ответившего, для предупреждения угона достаточно закрытых ворот, другой посоветовал оставлять на ночь в машине ротвейлера. По мнению экспертов PZU, первой рекомендации совершенно недостаточно, а вторая — вообще неприемлема, поскольку, помимо прочего, от скуки за ночь собака может сильно повредить салон автомобиля.

По словам специалистов PZU, самая простая мера — хранить ключи так, чтобы их сигнал не доходил до машины: например, в расположенном вдалеке от окон и входной двери шкафу, в холодильнике, завернутыми в фольгу или в специальном футляре. Также на парковке стоит установить систему освещения с датчиками движения или камеру — это повышает для воров риски. Жителям частных домов, разумеется, не стоит оставлять пульт от ворот в машине. Для него лучше найти более надежное место. Владельцам дорогих автомобилей стоит рассмотреть возможность приобретения дополнительных систем безопасности: например, установку отдельного устройства GPS, которое всегда показывает, где именно находится машина.