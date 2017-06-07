Kaspersky Lab: количество мобильных вымогателей увеличилось в 3,5 раза

Согласно отчету Kaspersky Lab, в первом квартале 2017 года было обнаружено 218 625 установочных пакетов мобильных троянцев-вымогателей. Это в 3,5 раза больше, чем в предыдущем квартале (61 832 пакетов).

Более 86% зловредов составили представители семейства Congur. Эти троянцы обладают очень простой функциональностью: меняют PIN-код устройства, после чего просят связаться со злоумышленниками для разблокировки. Более того, существуют модификации этого троянца, способные воспользоваться правами суперпользователя и установить свой модуль в системную папку, откуда их практически невозможно удалить.

Более 86% зловредов составили представители семейства Congur. Эти троянцы обладают очень простой функциональностью: меняют PIN-код устройства, после чего просят связаться со злоумышленниками для разблокировки. Более того, существуют модификации этого троянца, способные воспользоваться правами суперпользователя и установить свой модуль в системную папку, откуда их практически невозможно удалить.

Однако самым популярным вымогателем в первом квартале стал представитель семейства Fusob: с ним столкнулись более 45% пользователей, атакованных мобильными вымогателями по всему миру. После запуска этот троянец запрашивает права администратора, собирает информацию об устройстве, а затем загружает ее на сервер злоумышленников. После этого он может получить команду на блокировку устройства.

Страной, наиболее пострадавшей от мобильных вымогателей в первом квартале 2017 года, стали США.

”Ситуация с троянцами-вымогателями в первом квартале была далека от безоблачной. Появилось огромное количество новых вредоносных программ, причем как новых семейств, так и модификаций уже известных зловредов. Пользователи должны помнить, что сегодня злоумышленники могут зашифровывать их данные не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах — и это, видимо, будет происходить все чаще”, — отметил Роман Унучек, антивирусный эксперт Kaspersky Lab.

Для борьбы с программами-вымогателями Kaspersky Lab совместно с Европолом, полицией Нидерландов и Intel Security в 2016 году запустила инициативу No More Ransom. Основная цель программы — повышать осведомленность пользователей об угрозах, исходящих от вымогателей, и предоставлять им бесплатные инструменты для восстановления данных, ”обработанных” наиболее распространенными видами таких зловредов.