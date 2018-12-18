Kaspersky Lab: киберпреступники научились грабить банкоматы без вредоносного ПО

Эксперты Kaspersky Lab выявили новую волну киберограблений, которая получила название KoffeyMaker. На протяжении 2018 года злоумышленники опустошали банкоматы в странах Восточной Европы, имея в своем арсенале лишь ноутбуки и пару легальных программ. Одной из них оказалась модифицированная версия утилиты для тестирования работы диспенсера, выдающего деньги, — KDIAG. Ранее той же самой версией этой программы пользовались киберпреступники из группировки Carbanak.

Принцип ограбления KoffeyMaker схож с Cutlet Maker, однако на этот раз злоумышленникам не понадобилась ни одна вредоносная программа, все необходимые инструменты и инструкции можно было скачать на специализированных сайтах. Для проведения атаки было необходимо вскрыть банкомат и напрямую подключить свой ноутбук к диспенсеру через USB. После этого злоумышленник оставлял своё устройство в корпусе банкомата, закрывал его и уходил. Далее управление ноутбуком осуществлялось удалённо.

”Обмануть” банкомат помогали предварительно установленные необходимые драйверы, благодаря им диспенсер воспринимал сторонний ноутбук как компьютер банкомата. Далее злоумышленник запускал измененную версию KDIAG, которая позволяла в нужный момент выдать все содержащиеся в диспенсере деньги. После этого достаточно было подойти в определенный момент и забрать деньги. Через некоторое время злоумышленники возвращались, чтобы забрать устройство.