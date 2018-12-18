Kaspersky Lab: киберпреступники научились грабить банкоматы без вредоносного ПО

Эксперты Kaspersky Lab выявили новую волну киберограблений, которая получила название KoffeyMaker. На протяжении 2018 года злоумышленники опустошали банкоматы в странах Восточной Европы, имея в своём арсенале лишь ноутбуки и пару легальных программ.
Эксперты Kaspersky Lab выявили новую волну киберограблений, которая получила название KoffeyMaker. На протяжении 2018 года злоумышленники опустошали банкоматы в странах Восточной Европы, имея в своем арсенале лишь ноутбуки и пару легальных программ. Одной из них оказалась модифицированная версия утилиты для тестирования работы диспенсера, выдающего деньги, — KDIAG. Ранее той же самой версией этой программы пользовались киберпреступники из группировки Carbanak.
Принцип ограбления KoffeyMaker схож с Cutlet Maker, однако на этот раз злоумышленникам не понадобилась ни одна вредоносная программа, все необходимые инструменты и инструкции можно было скачать на специализированных сайтах. Для проведения атаки было необходимо вскрыть банкомат и напрямую подключить свой ноутбук к диспенсеру через USB. После этого злоумышленник оставлял своё устройство в корпусе банкомата, закрывал его и уходил. Далее управление ноутбуком осуществлялось удалённо.
”Обмануть” банкомат помогали предварительно установленные необходимые драйверы, благодаря им диспенсер воспринимал сторонний ноутбук как компьютер банкомата. Далее злоумышленник запускал измененную версию KDIAG, которая позволяла в нужный момент выдать все содержащиеся в диспенсере деньги. После этого достаточно было подойти в определенный момент и забрать деньги. Через некоторое время злоумышленники возвращались, чтобы забрать устройство.
”В этих ограблениях не использовалось вредоносное ПО, а подключаемые к диспенсерам ноутбуки по окончании операции преступники забирали с собой, поэтому крайне сложно установить, кто стоит за инцидентами и идёт ли речь о новой группе или отдельных случаях, — рассказывает Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт Kaspersky Lab. — Эти инциденты в очередной раз подтверждают, что злоумышленники могут не обладать глубокими знаниями в IT, более того, для достижения своих целей они всё чаще выбирают легальные инструменты, которые позволяют им оставаться незамеченными”.
Для противодействия таким ограблениям необходимо надежно защитить часть соединения диспенсера и компьютера банкомата — никто посторонний не должен получить к ним доступ. Если позволяют технические возможности, следует настроить шифрование между диспенсером и компьютером — эта мера поможет избежать подмены управляющего центра банкомата.