КАРТА: В тяжелой аварии в Тартумаа погибли два человека

Сегодня в 7:30 в Тартумаа в волости Ныо произошла авария, в которой погибли два человека.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры подтвердил Delfi, что столкнулись автомобили BMW 320 и Jeep Grand Cherokee. Внедорожник врезался в BMW сбоку.
Находившиеся в BMW два человека погибли, водитель второго автомобиля пострадали и был доставлен в больницу.
Причины ДТП выясняются, и в течение дня СМИ будет дано больше информации. Дорожные условия были осложнены, поскольку из-за дождя дорога была скользкая.
Из-за аварии движение на шоссе Йыхви-Тарту-Валга (158-й км) нарушено. На месте регулирует движение полиция.
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