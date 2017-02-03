КАРТА: Куда могли направиться стрелявший в Metropol преступник и его подельники

Полиция по-прежнему ведет поиски злоумышленника, который вчера в находящемся в квартале Ротерманни отеле Metropol выстрелил в другого мужчину.

По сообщению полиции, предполагаемый преступник из отеля на улице Розени направился в сторону Нарвского шоссе. Путей выхода из квартала Ротерманни всего четыре.

Первый и самый прямой путь до Нарвского шоссе – по улице Розени до Coca-Cola Plaza, а затем между домом Дом почты и Nordic Hotel Forum.

Второй вариант – через улицу Розени, центральную площадь Ротерманни до перекрестка с Хобуяама.

Кроме того, до Нарвского шоссе возможно добраться и сделав круг вокруг Nordic Hotel Forum.

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Скрыться можно было и через здание Coca-Cola Plaza. Смотрите карту:



Нескольким камерам наблюдения удалось зафиксировать стрелявшего и его подельников, поэтому полиции их маршрут известен, однако в интересах следствия эта информация не разглашается.

Напомним, что полиция прибыла на место спустя пять минут после выстрела. Стрелявший и двое находившихся с ним мужчин к тому времени успели покинуть место преступления. Утверждается, что спокойно. По сообщению полиции, предполагаемому стрелявшему на вид 50 лет. Он лысый, был одет в серые брюки, черную куртку и темную шапку. Вместе с ним могут передвигаться двое мужчин: один в коричневой кожаной куртке, другой — в черном полупальто.

”На связанные с применением оружия вызовы мы всегда реагируем со всей серьезностью. Первая версия — потерпевший и предполагаемый преступник были знакомы между собой, и речь идет не о случайном преступлении. На основании собранной информации осмелюсь утверждать, что непричастным лицам опасность не угрожает”, — сказал вчера вечером директор службы по расследованию уголовных преступлений Пыхяской префектуры Армет Тамбре.

Полиция незамедлительно стянула дополнительные силы и приступила к поискам стрелявшего и его сопровождающих. ”Сейчас мы можем сказать, что нам известен круг возможных подозреваемых и связанных с событием людей. Мы работаем над их поимкой”, — сказал Тамбре.