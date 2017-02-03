КАРТА: Где за последние годы в Таллинне происходила стрельба

В свете вчерашних событий Delfi сделал подборку: вспомним, где и при каких обстоятельствах за последние шесть лет в столице происходили инциденты со стрельбой.



На случаи с применением огнестрельного оружия полиция всегда реагирует очень серьезно. За шесть лет в Таллинне было девять случаев применения огнестрельного оружия, последний из них — в этот четверг в квартале Ротерманни.

11 августа 2011 года около 15 часов Карен Драмбян, вооруженный пистолетом, зарегистрированным на его имя, ворвался в здание Министерства обороны Эстонии. На основании экспертиз, свидетельских показаний и записей с видеокамер было установлено, что Драмбян в ходе нападения стрелял прежде всего по безоружным сотрудникам, выполнявшим свои служебные обязанности, а потом — в сторону полицейских. Также он привел в действие самодельное взрывное устройство, однако, в результате не пострадали ни люди, ни конструкции. Двое полицейских получили повреждения, но благодаря защитному снаряжению оба смогли продолжить службу. Карен Драмбян скончался в перестрелке с полицией в промежуток времени от 17:19 до 17:28. Конечная цель атаки в ходе следствия не была установлена.

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3 июня 2013 года около 21 часа в Ласнамяэ на улице Лийкури на автобусной остановке Вана-Куули мужчина выстрелил в 21-летнего молодого человека, который позже скончался в больнице. По первоначальным данным, стрелок и жертва не были знакомы, и мотивы стрельбы остались неясны. 5 июня после обеда полиция нашла на пустыре близ улицы Вана-Куули тело мужчины с огнестрельными ранениями. Это был мужчина, который стрелял в молодого человека, а потом совершил самоубийство.

Вечером 19 марта 2014 года в Ласнамяэ на улице Паэ в комиссионном магазине произошла стрельба: один человек погиб.

5 апреля в 1:42 ночи в полицию поступил вызов: в Таллинне на улице Викерлазе мужчина выстрели соседу в живот. По первоначальным данным, возникла бытовая ссора, в ходе которой 40-летний мужчина выстрелил в своего 32-летнего соседа. Пострадавший был доставлен в больницу, предполагаемый стрелок также нуждался в помощи медиков: у него были побои.

В тот же день, 5 апреля, произошел и другой инцидент: в Таллинне на улице Сюгизе мужчина из окна палил по окнам соседнего дома. К счастью, никто не пострадал. Пули отрикошетили от стены дома в окно напротив. Полиция задержала предполагаемого стрелка — 43-летнего мужчину. Также было найдено оружие — пистолет Макарова. Мотив совершенного — хулиганство. Другой причины у задержанного не было.

27 августа 2015 года в центре Таллинна в квартале Ротерманни близ отеля ”Метрополь” произошел инцидент с применение огнестрельного оружия. По словам пресс-секретаря полиции, в этот день около 20 часов на улице Розени напали на 35-летнего мужчину, который после этого сделал два предупредительных выстрела. Никто не пострадал, у мужчины было право на ношение оружия.

Вечером 4 февраля 2016 года возле ”Саку Суурхалль” выстрелили мужчине в живот. Пострадавший был в состоянии сам вызвать себе скорую. Подозреваемый был задержан в тот же вечер.

Вечером 22 сентября 2016 года в полицию поступил вызов в одну из ласнамяэских квартир. На лестнице было найдено тело 41-летнего мужчины, проживавшего в этом доме. Полиция задержала на месте событий в качестве подозреваемого 29-летнего мужчину, который также являлся сотрудником Пыхьяской префектуры полиции. По словам префекта Кристиана Яани, стрелявший не был при исполнении. Позже выяснилось, что у того полицейского, около десяти лет проработавшего в службе быстрого реагирования, были проблемы в личной жизни, и он злоупотреблял алкоголем. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого сразу после его задержания. Суд состоится весной.

Вчера в центре Таллинна, в квартале Ротерманни произошла стрельба, был ранен человек. Пострадавшего доставили в больницу. Вчера около 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в расположенном центре Таллинна на улице Розени отеле произошла стрельба. По первоначальным данным, стреляли из предмета, похожего на оружие. 45-летний мужчина получил ранение в ногу. Жизнь пострадавшего вне опасности, его доставили в больницу.

Полиция разыскивает троих человек, которые направились с улицы Розени в сторону Нарвского шоссе. У полиции нет оснований предполагать, что разыскиваемые мужчины могут быть опасными для общества.

Как предполагается, стрелял мужчина, которому около 50 лет. Мужчина лысый, в серых брюках. С ним могут быть еще двое мужчин: один в коричневой кожаной куртке, другой в черном полупальто.

Как сказала старший Пыхьяский окружной прокурор Саския Каськ, на данный момент предполагается, что причиной данного инцидента стало выяснение отношений.

Полиции уже известен круг подозреваемых, однако еще никто не задержан.