КаПо задержала жителя Эстонии, работавшего на российскую разведку

В январе Полиция безопасности задержала имевшего эстонский вид на жительство гражданина России, который работал на Главное разведывательное управление России (ГРУ) — центральный орган разведки Вооруженных сил РФ.

На сегодняшней презентации ежегодника КаПо генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу подтвердил, что данного человека задержали 9 января. Какую роль он именно выполнял для ГРУ, пока еще не сообщили. КаПо сообщит больше деталей после окончания судебного процесса.

Государственный прокурор Ирина Омблер сообщила, что данный человек взят под стражу по подозрению в преступлении против государства. Так как на данный момент по уголовному делу идет досудебное производство, невозможно сообщить больше деталей.

Омблер добавила, что в последние годы наблюдается особый интерес со стороны спецслужб РФ к таким гражданам Эстонии, которые не имеют прямого доступа к государственной тайне.

Как правило, это люди с российским или эстонским гражданством, которые совершают различные трансграничные преступления, что облегчает российским спецслужбам их вербовку для направленного против Эстонии сотрудничества.