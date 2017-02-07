КаПо задержала подозреваемого в угрозе взрыва в Таллиннском аэропорту

2 февраля сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали гражданина Эстонии по подозрению в том, что 25 июля прошлого года он угрожал Таллиннскому аэропорту взрывом.
Подозреваемый взят под стражу.
Государственный прокурор Инна Омблер сказала, что подозреваемый признался в содеянном и дал свои разъяснения.
"Полиция безопасности проводит процессуальные действия, в ходе которых будут проверены полученные в ходе допроса факты. В связи с этим обнародовать более подробные детали на данный момент не представляется возможным", — добавила она.
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